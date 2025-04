Reprovação de Lula cai para 57% e aprovação sobe para 33%, diz pesquisa Gerp

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 33% dos brasileiros e reprovado por 57%, segundo a pesquisa Gerp divulgada neste terça-feira, 29. Cerca de 10% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Em comparação com a pesquisa de março, a aprovação teve uma oscilação positiva de dois pontos percentuais. A desaprovação caiu de 61% para 57%, uma queda de quatro pontos.

Essa é a primeira vez que a reprovação ao governo Lula registra queda na série histórica do levantamento, que começou em janeiro deste ano. Essa também é a aprovação mais alta desde janeiro, quando esteve em 38%.

A pesquisa é a segunda que mostra certa recuperação da popularidade de Lula após a crise do Pix no início do ano. O governo tem apostado em medidas como a liberação do saldo retido do FGTS, o novo consignado para trabalhadores CLT e mudanças no Minha Casa, Minha Vida. Além disso, aposta na isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, que entrará em vigor em 2026 se for aprovada no Congresso.

Lula tem aprovação positiva apenas no Nordeste

Nos recortes demográficos, Lula mantém seu melhor desempenho no Nordeste, onde 41% aprovam o governo e 50% desaprovam. No Norte, a aprovação é de 29%, enquanto a desaprovação chega a 65%. No Centro-Oeste, Lula enfrenta a maior taxa de rejeição entre as regiões, com 67% de desaprovação e apenas 21% de aprovação. No Sudeste e no Sul, a situação é semelhante, com aprovação de 32% em ambas as regiões e desaprovação de 57%.

Entre os gêneros, a aprovação é maior entre as mulheres, com 36% favoráveis contra 30% entre os homens. A desaprovação é de 61% entre o público masculino e de 52% entre o feminino. Na divisão por faixa etária, o maior índice de aprovação está entre pessoas com 60 anos ou mais, com 44% de avaliação positiva e 41% de negativa. Entre jovens de 25 a 34 anos, a desaprovação é mais elevada, atingindo 64%.

Renda

Na análise por renda familiar, os brasileiros que ganham até um salário mínimo registram o maior índice de apoio ao governo, com 45%. Já entre aqueles que recebem entre 2 e 5 salários mínimos, a aprovação é de 28%, e a desaprovação chega a 63%. Entre quem recebe acima de 20 salários mínimos, a desaprovação é a mais expressiva, com 64%.

O levantamento foi realizado entre os dias 21 e 25 de abril de 2025, com 2.000 eleitores. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um grau de confiança de 95,55%.