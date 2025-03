Empréstimo consignado CLT: veja passo a passo para enviar simulação pelo app da CTPS digital

O sistema do novo empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada (CLT) entrou em funcionamento na manhã desta sexta-feira, 21. Os trabalhadores interessados em enviar uma proposta devem acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital).

O novo crédito promete oferecer crédito para trabalhadores com juros mais baixos, com o FGTS como garantia. O empréstimo consignado é uma modalidade em que as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento de salários ou benefícios, o que torna a operação mais segura para os bancos.

A EXAME realizou a simulação no sistema e explica o passo a passo para você enviar a sua proposta de consignado.

Ao enviar a proposta, o trabalhador precisa informar o valor desejado e a quantidade de parcelas que pretende pagar. Será necessário também concordar em compartilhar as informações pessoais com os bancos conveniados.

Na última tela, antes de confirmar a solicitação, o sistema exibe um provável valor da parcela e a taxa de juros de referência que será cobrada. Em uma simulação de empréstimo de R$ 10 mil, a taxa de referência informada foi de 3,04% ao mês.

A promessa é que os bancos entrarão em contato em até 24 horas para apresentar propostas ao trabalhador.

Veja como simular proposta do novo empréstimo consignado para CLT

Acesse o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) - É necessário utilizar o login e senha do Gov.br Na tela inicial do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, é necessário clicar no ícone "Empréstimos" Clicar na opção "Faça uma simulação" Na tela seguinte, é necessário incluir o valor e quantidade de parcelas necessárias. O sistema irá informar o valor máximo de parcela Na sequência, o sistema informará a taxa de juros de referência e os valores das parcelas O trabalhador deve concordar em compartilhar os dados com os bancos conveniados antes de realizar a solicitação de proposta de empréstimo No fim, o sistema informa que em até 24 horas o trabalhador receberá propostas dos bancos

Como será a contratação do empréstimo para CLT?

Nessa primeira fase, o trabalhador precisará acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) para solicitar uma proposta de crédito. Será necessário autorizar que as instituições financeiras habilitadas pelo Ministério do Trabalho acessem dados como nome, CPF, margem do salário disponível para consignação e tempo de empresa.

O valor do crédito considerará a margem consignável de 35% do salário e terá o FGTS como garantia.

A partir da autorização de uso dos dados, o governo afirma que o trabalhador recebe as ofertas em até 24h, analisa a melhor opção e faz a contratação no canal eletrônico do banco.

As parcelas dos empréstimos serão descontadas na folha de pagamento do tralhador mensalmente, por meio do eSocial.

Após a contratação, o trabalhador acompanha mês a mês as atualizações do pagamento. A partir de 25 de abril, o trabalhador também poderá fazer contratações pelos canais eletrônicos dos bancos.

Como e onde simular o empréstimo consignado para CLT?

Segundo o governo, o interessado em contratar o crédito realizará o pedido da proposta pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital). A resposta, com as condições e possíveis simulações, serão enviadas ao trabalhador em até 24h.

Qual será a taxa de juros do novo consignado para CLT?

Em uma simulação de empréstimo de R$ 10 mil, a taxa de referência informada foi de 3,04% ao mês. O valor exato a ser cobrado, no entanto, será definido pelos bancos, quando as propostas forem formalmente apresentadas ao trabalhador.

Quem tem direito ao novo empréstimo consignado?

O trabalhador com carteira assinada, inclusive rurais e domésticos, além de assalariados de MEIs.

Como será feito o desconto das parcelas?

As parcelas do empréstimo serão descontadas na folha do trabalhador mensalmente. Após a contratação, o trabalhador acompanha mês a mês as atualizações do pagamento. A partir de 25 de abril, o trabalhador também poderá fazer contratações pelos canais eletrônicos dos bancos.

