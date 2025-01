Governo Lula é aprovado por 38% e reprovado por 50%, diz pesquisa Gerp

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 38% dos brasileiros e reprovado por 50%, segundo a pesquisa Gerp divulgada nesta sexta-feira, 17. Cerca de 12% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Esse é o primeiro levantamento do instituto sobre a avaliação da gestão de Lula. A pesquisa foi conduzida entre os dias 11 e 15 de janeiro e indica que acontecimentos recentes, como as normas da Receita Federal e a disseminação de desinformação sobre uma suposta taxação do Pix, podem ter influenciado na avaliação.

No recorte regional, Lula é mais bem avaliado no Norte, onde 49% dos entrevistados aprovam sua gestão, contra 36% que desaprovam. Essa é a única região onde a aprovação supera a reprovação. No Centro-Oeste, a desaprovação chega a 61%, o maior índice registrado no levantamento. No Nordeste, região com histórico favorável ao PT, a aprovação alcança 44%, enquanto a reprovação é de 46%.

O levantamento mostra que a desaprovação é maior que a aprovação, tanto entre os homens, quanto entre as mulheres. A avaliação negativa é maior entre os homens, com 52% de desaprovação com 35% de aprovação. Já 40% das mulheres aprovam e 49% desaprovam.

A desaprovação alcança 57% entre pessoas que recebem até um salário mínimo, faixa de renda que historicamente teve maior adesão ao PT. O pior indicador é entre queles que ganham de 20 a 30 salários mínimos, com 62% de desaprovação.

Por faixa etária, o melhor desempenho de Lula é entre os jovens de 16 a 17 anos, único segmento em que a aprovação supera a reprovação. O pior resultado está na faixa de 25 a 34 anos, onde 59% desaprovam sua gestão.

Avaliação do governo Lula

Aprova: 38%

38% Desaprova: 50%

50% Não sabe/Não respondeu: 12%

Por região

Centro-Oeste:

Aprova: 23%

Desaprova: 61%

Não sabe/Não respondeu: 16%

Total de entrevistados: 150

Nordeste:

Aprova: 44%

Desaprova: 46%

Não sabe/Não respondeu: 10%

Total de entrevistados: 590

Norte:

Aprova: 49%

Desaprova: 36%

Não sabe/Não respondeu: 15%

Total de entrevistados: 99

Sudeste:

Aprova: 36%

Desaprova: 51%

Não sabe/Não respondeu: 13%

Total de entrevistados: 868

Sul:

Aprova: 33%

Desaprova: 58%

Não sabe/Não respondeu: 9%

Total de entrevistados: 293

Por sexo

Masculino:

Aprova: 35%

Desaprova: 52%

Não sabe/Não respondeu: 13%

Total de entrevistados: 1030

Feminino:

Aprova: 40%

Desaprova: 49%

Não sabe/Não respondeu: 11%

Total de entrevistados: 970

Por faixa etária

16 ou 17 anos:

Aprova: 49%

Desaprova: 35%

Não sabe/Não respondeu: 17%

Total de entrevistados: 23

18 a 24 anos:

Aprova: 42%

Desaprova: 51%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Total de entrevistados: 187

25 a 34 anos:

Aprova: 34%

Desaprova: 59%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Total de entrevistados: 414

35 a 44 anos:

Aprova: 37%

Desaprova: 50%

Não sabe/Não respondeu: 14%

Total de entrevistados: 514

45 a 59 anos:

Aprova: 38%

Desaprova: 49%

Não sabe/Não respondeu: 13%

Total de entrevistados: 557

60 anos ou mais: