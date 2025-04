Lula parabeniza primeiro-ministro canadense por vitória nas eleições

O presidente Luiz Inácio Lula das Silva parabenizou o primeiro-ministro canadense Mark Carney pela vitória do Partido Liberal na eleição do Canadá, o que garante a ele a manutenção no cargo.

No X nesta terça, o brasileiro afirmou que Brasil e Canadá vão "trabalhar pelo fortalecimento das relações bilaterais" e das "democracias".

Meus parabéns ao primeiro-ministro @MarkJCarney pela vitória do Partido Liberal nas eleições de ontem (28/5). O Brasil deseja um novo ciclo de prosperidade para o povo irmão do Canadá. Vamos trabalhar pelo fortalecimento das relações bilaterais e de nossas democracias. Queremos… — Lula (@LulaOficial) April 29, 2025

Lula reforçou o interesse em avançar nas negociações de um acordo comercial entre o Mercosul e o Canadá, para "diversificar e expandir o intercâmbio".

Segundo o presidente, dois pontos que terão cooperação fortalecida entre os dois países são a proteção dos direitos humanos e o combate às mudanças climáticas.

A vitória de Carney foi vista como uma grande derrota para o líder conservador Pierre Poilievre, cuja campanha teve foco em consertar um país "quebrado" pelos liberais.

No discurso de vitória, o liberal afirmou que o Canadá "jamais" irá ceder ao presidente americano, Donald Trump, que, segundo o canadense “está tentando quebrar” o Canadá.