Rio de Janeiro: Eduardo Paes lidera corrida pelo 1º turno com 16,4 pontos sobre Ruas (Agência Senado/Alerj/montagem/Reprodução)
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Publicado em 23 de setembro de 2026 às 09h57.
Pesquisa Paraná Pesquisas aponta Eduardo Paes (PSD) na liderança da disputa pelo governo do Rio de Janeiro, com 43,1% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno. Douglas Ruas (PL) aparece em segundo lugar, com 26,7%, enquanto Garotinho (Republicanos) registra 8,4%. O levantamento ouviu 1.600 eleitores entre 20 e 22 de setembro de 2026, com margem de erro de 2,5 pontos percentuais.
O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a disputa pelo Executivo no estado. Segundo o levantamento Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira, 23, o candidato registra 43,1% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno.
Douglas Ruas (PL) aparece na segunda posição com 26,7%, seguido por Garotinho (Republicanos) com 8,4%. A margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.
Entre os demais nomes testados, André Marinho (Novo) marca 2,7%, seguido por Cyro Garcia (PSTU) com 1,4%, Juliete (UP) e William Siri (PSOL) com 1,3% cada. Coronel Busnello (Missão) pontua com 1,2% e Luan Monteiro (PCO) registra 0,4%.
Votos brancos, nulos e os que não escolheram nenhum candidato somam 7,8%, enquanto 5,8% não sabem ou não opinaram.
Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada na primeira quinzena de setembro, Paes manteve estabilidade, com queda de 0,4 ponto. Enquanto isso, Ruas avançou 6,4 pontos no mesmo período.
No segundo cenário estimulado, sem a presença de Garotinho, cujos direitos políticos foram suspensos, Eduardo Paes oscila para 46,3%, enquanto Douglas Ruas avança para 28,8%.
Nesta simulação, o grupo de eleitores que declarou intenção de votar em branco ou nulo soma 9,3%, e os indecisos representam 6,5% da amostra.
Na pesquisa espontânea, formato em que os nomes não são apresentados aos entrevistados, Eduardo Paes também lidera com 25,2%. Douglas Ruas registra 12,9% e Garotinho tem 3,9%. O alto índice de indecisos se destaca neste modelo, com 48,1% dos eleitores afirmando que não sabem ou não opinaram.
No quesito rejeição eleitoral, Garotinho é o nome com maior resistência entre os fluminenses, com 39,2% afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Em seguida, Eduardo Paes acumula 23,8% de rejeição, enquanto Douglas Ruas é rejeitado por 18,8% dos entrevistados.
O índice de rejeição dos demais pré-candidatos flutua na casa de um dígito, à exceção de Cyro Garcia, que marca 11,7%. Coronel Busnello é rejeitado por 9,9%, seguido de perto por André Marinho (8,8%) e Juliete (8,1%). Apenas 5,6% afirmaram que poderiam votar em todos.
A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1600 eleitores entre 20 e 22 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo RJ-04036/2026.
Segundo a pesquisa Paraná Pesquisas, Eduardo Paes (PSD) lidera o cenário estimulado de primeiro turno para o governo do Rio de Janeiro, com 43,1% das intenções de voto.
No cenário estimulado de primeiro turno, Eduardo Paes aparece com 43,1% e Douglas Ruas com 26,7%, uma diferença de 16,4 pontos percentuais. A margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.
Na comparação com o levantamento anterior do mesmo instituto, divulgado na primeira quinzena de setembro, Eduardo Paes oscilou 0,4 ponto para baixo, enquanto Douglas Ruas avançou 6,4 pontos percentuais no mesmo período.
Garotinho (Republicanos) aparece em terceiro lugar no cenário estimulado de primeiro turno, com 8,4% das intenções de voto.
Garotinho apresenta o maior índice de rejeição entre os nomes testados, com 39,2% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Eduardo Paes aparece com 23,8% e Douglas Ruas com 18,8%.
O levantamento ouviu 1.600 eleitores entre 20 e 22 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto e está registrada no TSE sob o protocolo RJ-04036/2026.