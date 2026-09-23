RESUMO ＋ Pesquisa Paraná Pesquisas aponta Eduardo Paes (PSD) na liderança da disputa pelo governo do Rio de Janeiro, com 43,1% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno. Douglas Ruas (PL) aparece em segundo lugar, com 26,7%, enquanto Garotinho (Republicanos) registra 8,4%. O levantamento ouviu 1.600 eleitores entre 20 e 22 de setembro de 2026, com margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a disputa pelo Executivo no estado. Segundo o levantamento Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira, 23, o candidato registra 43,1% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno.

Douglas Ruas (PL) aparece na segunda posição com 26,7%, seguido por Garotinho (Republicanos) com 8,4%. A margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os demais nomes testados, André Marinho (Novo) marca 2,7%, seguido por Cyro Garcia (PSTU) com 1,4%, Juliete (UP) e William Siri (PSOL) com 1,3% cada. Coronel Busnello (Missão) pontua com 1,2% e Luan Monteiro (PCO) registra 0,4%.

Votos brancos, nulos e os que não escolheram nenhum candidato somam 7,8%, enquanto 5,8% não sabem ou não opinaram.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada na primeira quinzena de setembro, Paes manteve estabilidade, com queda de 0,4 ponto. Enquanto isso, Ruas avançou 6,4 pontos no mesmo período.

No segundo cenário estimulado, sem a presença de Garotinho, cujos direitos políticos foram suspensos, Eduardo Paes oscila para 46,3%, enquanto Douglas Ruas avança para 28,8%.

Nesta simulação, o grupo de eleitores que declarou intenção de votar em branco ou nulo soma 9,3%, e os indecisos representam 6,5% da amostra.

Pesquisa espontânea e rejeição

Na pesquisa espontânea, formato em que os nomes não são apresentados aos entrevistados, Eduardo Paes também lidera com 25,2%. Douglas Ruas registra 12,9% e Garotinho tem 3,9%. O alto índice de indecisos se destaca neste modelo, com 48,1% dos eleitores afirmando que não sabem ou não opinaram.

No quesito rejeição eleitoral, Garotinho é o nome com maior resistência entre os fluminenses, com 39,2% afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Em seguida, Eduardo Paes acumula 23,8% de rejeição, enquanto Douglas Ruas é rejeitado por 18,8% dos entrevistados.

O índice de rejeição dos demais pré-candidatos flutua na casa de um dígito, à exceção de Cyro Garcia, que marca 11,7%. Coronel Busnello é rejeitado por 9,9%, seguido de perto por André Marinho (8,8%) e Juliete (8,1%). Apenas 5,6% afirmaram que poderiam votar em todos.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1600 eleitores entre 20 e 22 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo RJ-04036/2026.