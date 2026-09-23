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Paraná Pesquisas: Paes tem 43,1% e Ruas, 26,7%, no 1º turno no Rio de Janeiro

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada na primeira quinzena de setembro, Paes manteve estabilidade, com variação negativa de 0,4 ponto. Enquanto isso, Ruas avançou 6,4 pontos no mesmo período

Rio de Janeiro: Eduardo Paes lidera corrida pelo 1º turno com 16,4 pontos sobre Ruas (Agência Senado/Alerj/montagem/Reprodução)

Rio de Janeiro: Eduardo Paes lidera corrida pelo 1º turno com 16,4 pontos sobre Ruas (Agência Senado/Alerj/montagem/Reprodução)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 09h57.

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RESUMO ＋

Pesquisa Paraná Pesquisas aponta Eduardo Paes (PSD) na liderança da disputa pelo governo do Rio de Janeiro, com 43,1% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno. Douglas Ruas (PL) aparece em segundo lugar, com 26,7%, enquanto Garotinho (Republicanos) registra 8,4%. O levantamento ouviu 1.600 eleitores entre 20 e 22 de setembro de 2026, com margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a disputa pelo Executivo no estado. Segundo o levantamento Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira, 23, o candidato registra 43,1% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno.

Douglas Ruas (PL) aparece na segunda posição com 26,7%, seguido por Garotinho (Republicanos) com 8,4%. A margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os demais nomes testados, André Marinho (Novo) marca 2,7%, seguido por Cyro Garcia (PSTU) com 1,4%, Juliete (UP) e William Siri (PSOL) com 1,3% cada. Coronel Busnello (Missão) pontua com 1,2% e Luan Monteiro (PCO) registra 0,4%.

Votos brancos, nulos e os que não escolheram nenhum candidato somam 7,8%, enquanto 5,8% não sabem ou não opinaram.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada na primeira quinzena de setembro, Paes manteve estabilidade, com queda de 0,4 ponto. Enquanto isso, Ruas avançou 6,4 pontos no mesmo período.

No segundo cenário estimulado, sem a presença de Garotinho, cujos direitos políticos foram suspensos, Eduardo Paes oscila para 46,3%, enquanto Douglas Ruas avança para 28,8%.

Nesta simulação, o grupo de eleitores que declarou intenção de votar em branco ou nulo soma 9,3%, e os indecisos representam 6,5% da amostra.

Pesquisa espontânea e rejeição

Na pesquisa espontânea, formato em que os nomes não são apresentados aos entrevistados, Eduardo Paes também lidera com 25,2%. Douglas Ruas registra 12,9% e Garotinho tem 3,9%. O alto índice de indecisos se destaca neste modelo, com 48,1% dos eleitores afirmando que não sabem ou não opinaram.

No quesito rejeição eleitoral, Garotinho é o nome com maior resistência entre os fluminenses, com 39,2% afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Em seguida, Eduardo Paes acumula 23,8% de rejeição, enquanto Douglas Ruas é rejeitado por 18,8% dos entrevistados.

O índice de rejeição dos demais pré-candidatos flutua na casa de um dígito, à exceção de Cyro Garcia, que marca 11,7%. Coronel Busnello é rejeitado por 9,9%, seguido de perto por André Marinho (8,8%) e Juliete (8,1%). Apenas 5,6% afirmaram que poderiam votar em todos.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1600 eleitores entre 20 e 22 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo RJ-04036/2026.

Perguntas frequentes

Quem lidera a pesquisa para o governo do Rio de Janeiro? ＋

Segundo a pesquisa Paraná Pesquisas, Eduardo Paes (PSD) lidera o cenário estimulado de primeiro turno para o governo do Rio de Janeiro, com 43,1% das intenções de voto.

Qual é a diferença entre Eduardo Paes e Douglas Ruas na pesquisa? ＋

No cenário estimulado de primeiro turno, Eduardo Paes aparece com 43,1% e Douglas Ruas com 26,7%, uma diferença de 16,4 pontos percentuais. A margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Como os candidatos evoluíram em relação à pesquisa anterior? ＋

Na comparação com o levantamento anterior do mesmo instituto, divulgado na primeira quinzena de setembro, Eduardo Paes oscilou 0,4 ponto para baixo, enquanto Douglas Ruas avançou 6,4 pontos percentuais no mesmo período.

Quem aparece em terceiro lugar na pesquisa? ＋

Garotinho (Republicanos) aparece em terceiro lugar no cenário estimulado de primeiro turno, com 8,4% das intenções de voto.

Qual candidato tem maior rejeição entre os entrevistados? ＋

Garotinho apresenta o maior índice de rejeição entre os nomes testados, com 39,2% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Eduardo Paes aparece com 23,8% e Douglas Ruas com 18,8%.

Qual foi a metodologia da pesquisa Paraná Pesquisas? ＋

O levantamento ouviu 1.600 eleitores entre 20 e 22 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto e está registrada no TSE sob o protocolo RJ-04036/2026.

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