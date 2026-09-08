Pool de veículos cancela debate presidencial após desistência de Lula e Flávio Bolsonaro

O pool de veículos O Momento da Decisão cancelou o debate entre os candidatos à Presidência da República, previsto para 14 de setembro, após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) não confirmarem participação.

O prazo estabelecido pelos organizadores para que todos os candidatos convidados confirmassem presença terminou nesta segunda-feira, 7.

O grupo também decidiu cancelar o debate entre os candidatos ao Governo de São Paulo, marcado para 18 de setembro. Segundo comunicado do pool, Tarcísio de Freitas também não confirmou presença no encontro até o prazo estabelecido.

Com isso, os debates previstos para os dias 14 e 18 de setembro não serão realizados.

A decisão foi anunciada pelo pool formado por CNN Brasil, EXAME, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV. A parceria, batizada de O Momento da Decisão, reúne 11 veículos de comunicação para a realização conjunta dos debates das eleições de 2026.

Quais candidatos haviam confirmado presença

No debate presidencial, Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) haviam confirmado participação, segundo os organizadores.

Lula e Flávio Bolsonaro, porém, não confirmaram presença até 7 de setembro, prazo estabelecido pelo pool para definir a realização do encontro presidencial.

Na disputa pelo governo paulista, Fernando Haddad havia confirmado participação. Tarcísio, por sua vez, não deu a confirmação dentro do prazo, o que levou o grupo de veículos a cancelar também o encontro estadual.

Pool diz que manterá cobertura das eleições

Apesar dos cancelamentos, os veículos afirmaram que mantêm a avaliação de que os debates são parte relevante do processo eleitoral por permitirem a comparação direta entre propostas e posições dos candidatos sob as mesmas regras.

O grupo afirmou que manterá uma cobertura "ampla, plural e independente" das eleições e agradeceu às campanhas que haviam confirmado participação, além das equipes envolvidas na preparação dos dois debates.