RESUMO ＋ Flávio Bolsonaro intensificou a campanha no Nordeste na reta final das eleições de 2026, com passagens por Alagoas, Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte e Maranhão. Lula mantém vantagem ampla na região e em estados visitados pelo adversário, mas integrantes da campanha do PL avaliam que o desempenho de partidos de direita nas eleições municipais de 2024 indica espaço para reduzir a diferença em relação ao petista. Em meio ao giro, o governo anunciou reajuste de 15,04% do Bolsa Família. O foco nos últimos 10 dias é rodar o Sudeste, que concentra 40% do eleitorado.

O candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), intensificou nas últimas semanas uma ofensiva eleitoral pelo Nordeste com o objetivo de reduzir a vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na região, principal reduto eleitoral do petista nas últimas disputas presidenciais.

Agora, a estratégia do senador do PL é mirar no Sudeste nesses últimos 11 dias de campanha, onde tem vantagem ou está empatado tecnicamente com Lula. Cientistas políticos apontam que o pleito será decidido principalmente pelos eleitores desses estados.

Hoje, pesquisas de diferentes institutos mostram um crescimento do senador no primeiro turno, já com cenários de empate técnico. Já há algumas semanas, Lula e Flávio aparecem tecnicamente empatados no segundo turno.

Mesmo com Lula ainda à frente por margens expressivas nos estados nordestinos, a campanha do PL avalia que conquistar alguns pontos percentuais na região pode ter peso em uma disputa nacional apertada.

Flávio passou por Maceió e Arapiraca, em Alagoas; Fortaleza e Juazeiro do Norte, no Ceará; Recife, em Pernambuco; Vitória da Conquista, na Bahia; Natal, no Rio Grande do Norte; e São Luís, no Maranhão. Seu candidato a vice, o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), também recebeu a missão de percorrer os nove estados nordestinos durante a reta final da campanha.

O desafio aparece nas pesquisas. Na BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, Lula tem 50%, enquanto Flávio aparece com 30% das intenções de voto.

Levantamentos estaduais mostram até uma vantagem maior. Na Bahia, estado governado pelo PT há 20 anos, o presidente aparece com 31 pontos à frente de Flávio, segundo uma pesquisa Real Time Big Data divulgada no início de setembro.

Em Pernambuco, uma pesquisa do instituto AtlasIntel, divulgada na terça-feira, 23, mostrou o petista com uma vantagem de 22,2 pontos percentuais para o candidato do PL.

Apesar dessa vantagem, os números indicam Flávio com tendência positiva nas últimas semanas no reduto petista e com um desempenho melhor do que seu pai teve na eleição de 2022.

Pesquisas de 2022 mostravam uma vantagem petista próxima de 40 pontos percentuais, com Lula com percentual próximo de 70%.

O atual presidente recebeu 69,34% dos votos válidos da região no segundo turno, contra 30,66% de Jair Bolsonaro (PL), diferença de 38,68 pontos.

Foi a única região do país em que o petista superou o então presidente na soma dos votos.

A diferença regional foi particularmente importante em uma eleição decidida nacionalmente por margem estreita. Lula terminou o segundo turno com 60.345.999 votos, ou 50,90% dos válidos, enquanto Bolsonaro recebeu 58.206.354, equivalentes a 49,10%.

Nesse cenário, integrantes da campanha de Flávio avaliam que o objetivo no Nordeste não depende de superar Lula na região, mas de diminuir a diferença registrada pelo campo bolsonarista nas últimas eleições presidenciais.

A avaliação interna é de que alguns pontos conquistados em estados onde o PT historicamente obtém votação elevada podem compensar diferenças menores em outras partes do país.

O discurso de aumento do custo de vida, prosperidade e anti-STF entoou a caminhada do senador nessa fase pelos estados.

Um dos argumentos usados pela campanha é o resultado das eleições municipais de 2024. Embora o PT tenha ampliado sua presença nas prefeituras nordestinas, partidos de centro e de direita conquistaram espaço relevante, principalmente nas capitais. Das nove capitais da região, sete elegeram prefeitos de PL, União Brasil, PSD ou PP. Fortaleza e Recife ficaram com candidatos do PT e do PSB, respectivamente.

Para aliados de Flávio, o resultado municipal mostrou que eleitores nordestinos podem apoiar candidatos de diferentes campos políticos nas disputas locais, mesmo em uma região na qual Lula mantém vantagem expressiva para presidente.

O desempenho municipal, no entanto, não pode ser transposto diretamente para a eleição presidencial. O próprio PL elegeu 79 prefeitos no Nordeste em 2024, enquanto MDB, PSD, PSB, PP e PT tiveram bancadas municipais maiores na região. Além disso, candidatos oposicionistas competitivos nos estados têm adotado estratégias próprias e, em alguns casos, evitado vincular suas campanhas estaduais diretamente à candidatura presidencial de Flávio.

A ofensiva de Flávio pelo Nordeste ocorreu no momento em que o governo federal anunciou um reajuste de 15,04% no Bolsa Família. O piso do benefício passará de R$ 600 para R$ 691, enquanto o valor médio estimado subirá de R$ 675 para R$ 777. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o reajuste corresponde à inflação acumulada pelo INPC entre março de 2023 e agosto de 2026 e começa a valer na folha de outubro.

Flávio criticou o momento escolhido para o reajuste. Durante agenda em Vitória da Conquista, na Bahia, classificou a medida como um “ato de desespero” de Lula e afirmou que o presidente tentava convencer eleitores às vésperas da votação. O candidato do PL também declarou que pretende manter o Bolsa Família caso seja eleito.

Sudeste na mira

Após esse giro pelo Nordeste, a campanha do senador mira o Sudeste, que concentra 40% do eleitorado. Nesta quarta-feira, Flávio fará gravações em São Paulo.

O senador divulgou um vídeo nesta manhã ao lado de aliados, como o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas.

É esperado que, até domingo, ele faça agendas no estado paulista, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, visite Minas Gerais, estado decisivo para as eleições presidenciais, e também vá ao Rio de Janeiro, tradicional reduto bolsonarista.

Diferentemente do Nordeste, Flávio é mais competitivo no Nordeste. Diferentes pesquisas mostram o senador empatado ou à frente de Lula na região.

Na BTG/Nexus dessa semana, o senador e o presidente aparecem com 39% das intenções de voto.

No levantamento da Quaest, Flávio Bolsonaro tem 43% contra 36% de Lula, que cresceu na última semana na região e de 16 para 7 pontos percentuais.

Ao olhar por estado, São Paulo, o maior colégio eleitoral, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera com pelo menos seis pontos de vantagem no primeiro turno.

Já em Minas Gerais, estado que tem espelhado o resultado nacional das eleições presidenciais nos últimos pleitos, Lula e Flávio aparecem tecnicamente empatados em cenários de primeiro e segundo turno.

Por isso, a campanha fará um esforço na região para manter ou aumentar a vantagem nesses estados. Analistas ouvidos pela EXAME nos últimos meses apontam que a eleição desse ano será decisiva no Sudeste. No Eleições em Pauta, Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná Pesquisas, afirmou que São Paulo será a chave para uma vitória presidencial.