Real Time Big Data: Braide tem 44% e Brandão, 31%, no 1º turno no Maranhão

O ex-prefeito de São Luís, Eduardo Braide (PSD), lidera a corrida pelo governo do Maranhão, segundo o levantamento Real Time Big Data divulgado nesta quarta-feira, 8.

Em um cenário estimulado de primeiro turno, Braide registra 44% das intenções de voto. Em segundo lugar, o ex-secretário Orleans Brandão (MDB) aparece com 31%. Roberto Rocha (Novo) e Felipe Camarão (PT) registram 9% cada um.

Enilton Rodrigues (Psol) tem 2% das intenções de voto, e André Luís (Missão) completa a lista com 1%. Votos brancos e nulos somam 2%, mesmo percentual de indecisos.

Segundo turno

A pesquisa também simulou cenários de segundo turno, com embates diretos entre Braide, que desponta em primeiro lugar, e seus concorrentes.

Contra seu principal adversário, o ex-prefeito registra 52%, enquanto Brandão tem 38%. Os que não responderam chegam a 6%, e brancos e nulos somam 4%.

Contra Camarão, Braide aparece com 62%, e o petista com 22%. Neste cenário, o índice de entrevistados que não quiseram responder chega a 10%, e votos brancos e nulos a 6%.

Em um terceiro embate, Braide chega a 58% das intenções de voto, e Roberto Rocha a 25%. Votos brancos e nulos somam 8%, e 9% não quiseram ou não souberam responder.

Já entre Orleans Brandão e Felipe Camarão, o pré-candidato do MDB chega a 56% contra os 24% do petista. Desta vez, 13% dos entrevistados não souberam responder. Votos brancos e nulos somam 7%.

Contra Roberto Rocha, Brandão registra 52% das intenções de voto. O pré-candidato do Novo tem 30%. Tanto os votos brancos e nulos quanto os indecisos chegam a 9%.

Em um último cenário testado, tanto Felipe Camarão quanto Roberto Rocha aparecem com 33% cada um. Ao todo, 19% dos entrevistados não soube responder e 15% optou por branco ou nulo.

Rejeição e aprovação de governo

No índice de rejeição medido pelo levantamento, Roberto Rocha tem a liderança com 37%. Atrás, Orleans Brandão (MDB) e Felipe Camarão (PT) registram 28% cada. Braide tem 25% de rejeição. Enilton Rodrigues registra 23%. André Luís, 19%, e 3% dos entrevistados poderiam votar em todos.

De acordo com a pesquisa, 55% dos respondentes aprovam a gestão de Carlos Brandão (MDB), tio do pré-candidato Orleans Brandão. Outros 41% desaprovam a administração, e 4% não responderam.

Na questão qualitativa, 35% dos entrevistados avaliam o governo como ótimo ou bom, 33% como regular e 30% como ruim ou péssimo.

O Instituto Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores maranhenses entre os dias 6 e 7 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MA-04311/2026.