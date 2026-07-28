Mais de 500 cidades no Sul do Brasil recebem 'alerta máximo' para tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de grande perigo para tempestades em 549 municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O aviso entrou em vigor às 10h desta terça-feira e permanece válido até o meio-dia de quarta-feira.

De acordo com o órgão, as áreas sob alerta podem registrar volumes de chuva superiores a 60 milímetros em apenas uma hora ou acima de 100 milímetros ao longo de um único dia. Também há previsão de rajadas de vento superiores a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O alerta vermelho representa o nível mais alto da escala de severidade adotada pelo Inmet. A classificação é dividida em três categorias:

🟡 Amarelo: perigo potencial;

perigo potencial; 🟠 Laranja: perigo;

perigo; 🔴 Vermelho: grande perigo.

No Rio Grande do Sul, o aviso abrange municípios das regiões Noroeste, Centro-Oeste, Centro-Leste, Nordeste, Sudeste e Sudoeste, além da Serra Gaúcha e da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Já em Santa Catarina, o alerta inclui principalmente cidades localizadas no oeste, no sul e na região serrana do estado.

Os riscos das tempestades

Segundo o Inmet, as condições meteorológicas elevam significativamente o risco de danos a residências e outras estruturas, interrupções no fornecimento de energia elétrica, prejuízos em áreas agrícolas, quedas de árvores, alagamentos e impactos na circulação de veículos em rodovias.

Por se tratar do grau máximo de risco, a expectativa é de ocorrência de transtornos mais severos e possibilidade de danos expressivos em diversas localidades.

O instituto recomenda que a população desligue aparelhos elétricos durante os temporais, proteja documentos e objetos de valor em caso de enxurradas e procure abrigo seguro durante as tempestades. Em situações de emergência, os contatos disponíveis são o telefone 199, da Defesa Civil, e o 193, do Corpo de Bombeiros.

Alerta da Climatempo

Além do alerta emitido pelo Inmet, a Climatempo também aponta condições favoráveis para temporais entre esta terça-feira e a manhã de quarta-feira. Segundo a empresa de meteorologia, o cenário é provocado pela atuação de uma área de baixa pressão atmosférica combinada ao avanço de uma frente fria, fatores que intensificam a circulação de calor e umidade sobre a Região Sul.

A previsão indica chuva forte, descargas elétricas, rajadas intensas de vento e episódios de granizo, especialmente em áreas do oeste, centro-sul e litoral gaúcho, além das regiões das Missões, Campanha Gaúcha e Vales.

Em Santa Catarina, os maiores volumes de chuva devem se concentrar nas cidades próximas à divisa com o Rio Grande do Sul, onde há risco de pancadas intensas e temporais isolados ao longo do período de vigência do alerta.