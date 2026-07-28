Porta-voz de Milei diz que crise com Lula é ideológica, não diplomática

O porta-voz do presidente argentino, Javier Milei, afirmou nesta terça-feira, 28, que a relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sempre foi tensa e que "sempre houve insultos de ambos os lados". As falas ocorrem após o governo brasileiro cobrar da diplomacia argentina justificativas para as ofensas que Milei dirigiu a Lula durante o evento que formalizou a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.

Segundo o porta-voz da Casa Rosada, Adrian Ravier, as divergências entre os dois governos são essencialmente ideológicas e políticas, e a Argentina não teria levado essas diferenças para o campo diplomático.

A declaração foi feita enquanto Milei participa, em Lima, da cerimônia de posse da presidente peruana Keiko Fujimori, outra aliada do argentino no contexto da direita latino-americana.

Casa Rosada minimiza crise diplomática

Ravier classificou a atual tensão entre Brasil e Argentina como uma consequência das diferenças entre os dois governos e minimizou os efeitos do episódio sobre a relação bilateral.

Segundo ele, Milei é um dos principais líderes do movimento em defesa de políticas pró-mercado, enquanto Lula representa um projeto político oposto. O porta-voz afirmou ainda que os Bolsonaros são aliados do presidente argentino nesse campo ideológico.

Na avaliação do governo argentino, as divergências não devem comprometer as relações diplomáticas entre os países, "ao menos do lado argentino".

As declarações foram interpretadas como uma resposta às medidas adotadas pelo governo brasileiro após o discurso de Milei em São Paulo, no último sábado, 25.

Ao comentar outra controvérsia envolvendo o Brasil, Ravier também repetiu uma tese apresentada por Milei no domingo, 26. O presidente argentino afirmou que o governo brasileiro teria financiado parte de uma campanha nas redes sociais contra a Argentina durante a Copa do Mundo.

Segundo o porta-voz, existe a hipótese de que setores da esquerda estejam promovendo essa campanha para enfraquecer a imagem do modelo econômico defendido por Milei, que, segundo ele, reduziu a pobreza, a inflação e ampliou a produção e as exportações do país.

Ofensas provocaram reação do governo brasileiro

Durante o evento de lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro, Milei chamou Lula de "ladrão" e "presidiário". O presidente argentino também insultou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a quem chamou de "lixo careca", em referência à decisão que impediu uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar.

Em resposta, o governo brasileiro convocou o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, para prestar esclarecimentos. O Itamaraty também chamou de volta a Brasília o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Julio Bitelli.

Histórico de atritos

Os atritos entre Lula e Milei antecedem a chegada do argentino à Presidência. Ainda durante a campanha eleitoral de 2023, Milei classificou Lula como integrante de uma "casta de políticos ladrões", chamou o petista de ex-presidiário e chegou a acusá-lo de apoiar a candidatura de Sergio Massa.

Em junho de 2024, Lula afirmou que Milei deveria pedir desculpas pelas declarações. O argentino respondeu dizendo que havia assuntos mais importantes do que "o ego inflado de algum esquerdinha".

Desde então, os dois presidentes mantinham apenas uma relação protocolar, cenário que voltou a se deteriorar após o episódio do último fim de semana.