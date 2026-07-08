Real Time Big Data: Duarte Jr., Roseana Sarney e Weverton lideram corrida ao Senado no Maranhão

O deputado federal Duarte Jr. (Avante), Roseana Sarney (MDB) e Weverton Rocha (PDT) lideram tecnicamente empatados a disputa pelas duas vagas do Maranhão no Senado, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 8.

No primeiro cenário estimulado de votos consolidados, em que os entrevistados podem escolher até dois candidatos, Duarte registra 14% das intenções de voto, e Sarney e Rocha, 13% cada um.

Na sequência aparecem Roberto Rocha (Novo), com 11%, seguido por Eliziane Gama (PT), Lahesio Bonfim (Novo) e André Fufuca (PP), todos com 10%. Fecham a lista Cesar Pires (PSD) e Dr. Hilton Gonçalo (Mobiliza), com 2% cada, além de Antonia Cariongo (PSOL) e Franklin Douglas (PSOL), ambos com 1%.

Votos brancos e nulos somam 6%, enquanto 7% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

Cenário alternativo

No segundo cenário, a principal mudança é a saída de André Fufuca (PP) e a entrada de Pedro Lucas Fernandes (União Brasil).

Os quatro primeiros colocados permanecem com os mesmos índices: Duarte Jr. lidera com 14%, seguido por Roseana Sarney e Weverton Rocha, ambos com 13%, e Roberto Rocha, com 11%.

Eliziane Gama sobe para 11%, enquanto Lahesio Bonfim mantém 10%. O estreante Pedro Lucas Fernandes aparece com 9% das intenções de voto.

Os demais candidatos repetem seus desempenhos: Cesar Pires e Dr. Hilton Gonçalo têm 2% cada, enquanto Antonia Cariongo e Franklin Douglas registram 1%. Brancos e nulos permanecem em 6%, e 7% dos entrevistados não responderam.

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O instituto Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores maranhenses entre os dias 6 e 7 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MA-04311/2026.