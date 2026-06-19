Real Time Big Data: Gomes tem 25% e Guimarães, 15%, na disputa ao Senado em Tocantins

No Tocantins, o senador Eduardo Gomes (PL) lidera a corrida por uma das duas vagas em disputa no Senado em 2026. Os dados são do levantamento Real Time Big Data, divulgado nesta sexta-feira, 19.

Em um cenário de resultados consolidados, somando primeiro e segundo voto, o senador registra 25% das intenções de voto. Atrás, Alexandre Guimarães (MDB) tem 15%.

Irajá Abreu (PSD) aparece com 10%. Ronaldo Dimas (Podemos) e Carlos Gaguim (União) empatam com 9% cada um. Mesma situação de Paulo Mourão (PT) e Vanderlei Luxemburgo (Podemos), que têm 7% cada.

Eli Borges (Republicanos) registra 4%. Bernadete Aparecida (Psol) tem 1%, mesmo índice de Fábio Ribeiro (Rede). Tanto os votos brancos e nulos quanto os indecisos somam 6% cada.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores entre os dias 17 e 18 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código TO-05379/2026.