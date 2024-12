Ranking 2024: São Paulo é a melhor cidade para fazer negócios no comércio

Com o crescimento robusto do PIB e crescimento de empregos, a cidade de São Paulo é a melhor cidade para fazer negócios no setor de comércio, segundo ranking da consultoria Urban Systems, publicado com exclusividade pela EXAME.

Esse é o quarto ano consecutivo que o município lidera no setor, após queda em 2020 durante a pandemia de covid-19, quando Barueri assumiu a primeira posição. Neste ano, 191.445 empregos foram criados, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No comércio, foram 20.045, alta de 2,24% na comparação com o ano anterior.

“O desemprego na cidade está no menor nível histórico, com 5,8%, o que demonstra que as políticas adotadas têm surtido efeito”, diz Armando de Almeida Pinto Junior, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico da cidade. Para ele, o ambiente de negócios positivo tem atraído empresas para a capital paulista.

“De 2021 até agora, tivemos um crescimento significativo no número de empresas abertas e na migração de empresas para a cidade. A vinda da Netflix [que estabeleceu sede na capital em abril] é um dos exemplos”, diz.

Na categoria Comércio, são analisados dez indicadores: empregos no setor com média e alta remuneração; renda do trabalhador do comércio varejista; renda do trabalhador do comércio atacadista; estabelecimentos comerciais varejistas; estabelecimentos comerciais atacadistas; empregos no comércio varejista; empregos no comércio atacadista; crescimento populacional; densidade de banda larga; e renda do trabalhador formal.

Esse resultado, para Paulo Takito, diretor da Urban Systems, é fruto de um trabalho conjunto do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“No comércio, a recuperação pós-pandemia foi fundamental. O trabalho conjunto entre o governo estadual e a prefeitura de São Paulo foi crucial para atrair e reter empregos”, diz.

Roberto Mateus Ordine, presidente da Associação Comercial São Paulo (ACSP), aponta que a desburocratização para os pequenos negócios também é uma das chaves para o momento de São Paulo no comércio.

“A desburocratização foi outro ponto essencial. Hoje, a cidade de São Paulo é muito mais ágil na abertura de empresas, o que facilita a vida do empreendedor”, diz. Ordine cita ainda questões para além dos indicadores apontados pelo ranking, como o aumento da segurança e zeladoria do centro, para a melhora do setor comercial.

“Hoje, temos no centro da cidade mais de 7 mil câmeras com reconhecimento facial, garantindo absoluta segurança. Hoje, jovens estão descobrindo o centro, frequentando bares, restaurantes e eventos culturais”, afirma.

Os dados completos podem ser acessados neste link.

Como funciona o ranking

O ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios é um estudo feito pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para a EXAME. O estudo é calculado a partir de um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas, com base em dados de população, de fluxo de comércio, características urbanas e infraestrutura, entre outros pontos.

Na categoria Comércio, são analisados 10 indicadores: empregos no setor com média e alta remuneração, renda do trabalhador do comércio varejista, renda do trabalhador do comércio atacadista, estabelecimento comerciais varejistas, estabelecimentos comerciais atacadista, empregos no comércio varejista, empregos no comércio atacadista, crescimento populacional, densidade de banda larga e renda do trabalhador formal.