Ranking 2023: São Paulo é a melhor cidade para fazer negócios no comércio

Com crescimento de empregos e da renda no município, São Paulo é a melhor cidade para fazer negócios no setor do comércio, segundo ranking da consultoria Urban Systems, publicado com exclusividade pela EXAME. Esse é o terceiro ano seguido que o município lidera no setor, após queda em 2020 durante a pandemia de covid-19, quando Barueri assumiu a primeira posição. Veja o estudo completo neste link.

São Paulo teve resultado positivo em todos os indicadores do levantamento, com exceção do crescimento populacional, que apresentou queda com os dados atualizados pelo Censo 2022. Entre os indicadores, a cidade teve os melhores resultados entre: crescimento das empresas comerciais varejistas, crescimento das empresas comerciais atacadistas, saldo de empregos no setor comercial varejista e o saldo de empregos no setor comercial atacadistas.

Para além dos dados de relação que mostram a demanda e oferta de empregos do setor, São Paulo também se destaca pela velocidade para abertura de uma nova empresa, com tempo médio de 12 horas, segundo o Mapa das Empresas do governo federal.

Os dados do levantamento apontam ainda que no primeiro trimestre de 2023 o comércio atingiu o maior resultado do varejo para o período, com receita de R$ 74,9 bilhões, alta de 7,9 bilhões na comparação com o primeiro trimestre de 2021.

Oito segmentos do setor, como lojas de vestuário, tecidos e calçados, lojas de móveis e decoração, tiveram expansão em São Paulo em 2023.

Na avaliação de Fabio Pina, assessor econômico da FecomercioSP, o resultado não surpreende e se explica pelo potencial de demanda da maior cidade do país. "São Paulo atrai grandes negócios pela quantidade de consumidores potenciais. Como uma renda per capita alta e uma grande quantidade de pessoas, São Paulo se torna imbatível no comércio e prestação de serviços", diz.

No recorte estadual, o estado de São Paulo concentra 40% das melhores cidades para investir no setor, uma queda de 10 pontos percentuais em relação à pesquisa de 2022. O impacto do Censo 2022, que revelou que a população brasileira cresceu menos que o previsto, mudou a base de demanda do setor por reduzir a estimativa populacional de 221 das 319 cidades analisadas. Na sequência, Santa Catarina foi o estado com a maior representatividade na lista, com 11 cidades entre as melhores para fazer negócios no comércio.

Como funciona o ranking

O ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios é um estudo feito pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para a EXAME. O estudo é calculado a partir de um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas, com base em dados de população, de fluxo de comércio, características urbanas e infraestrutura, entre outros pontos.

Na categoria Comércio, são analisados 10 indicadores: empregos no setor com média e alta remuneração, renda do trabalhador do comércio varejista, renda do trabalhador do comércio atacadista, estabelecimento comerciais varejistas, estabelecimentos comerciais atacadista, empregos no comércio varejista, empregos no comércio atacadista, crescimento populacional, densidade de banda larga e renda do trabalhador formal.

Confira a lista completa das melhores cidades para fazer negócios: