Ranking 2024: Hortolândia é a melhor cidade para fazer negócios no setor de saúde

A melhor cidade para fazer negócios em saúde pelo ranking da consultoria Urban Systems, divulgado com exclusividade pela EXAME, tem apenas 33 anos, mas já é reconhecida pela excelência técnica de sua rede municipal de saúde. Localizada na Região Metropolitana de Campinas (SP), Hortolândia saiu de 3 Unidades Básicas de Saúde para 17, em 19 anos, tem o Selo Prata de Boas Práticas em HIV/Aids pelo Centro Especializado de Infectologia da cidade, é referência por seu Centro de Convivência Incluir – com serviços multiprofissionais para pessoas com deficiência –, e vem combinando os investimentos na saúde à área de infraestrutura urbana, segundo Paulo Takito, diretor da consultoria.

Até o final do ano, o município de 236 mil habitantes deve somar 40 milhões de reais em investimentos e mais 25 milhões de reais para aportes em obras pela cidade.

Os recursos destinados pelo governo do estado de São Paulo devem garantir a implantação da Vila da Saúde que, num perímetro de 300 metros do Hospital e Maternidade Mário Covas, concentrará as futuras instalações do Centro de Diagnóstico e Imagem (CDI), do Centro Especializado em Reabilitação (CER) e de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Com tantas iniciativas, Takito vê oportunidades e desafios que abrem espaços “para o privado idealizar e concretizar novos negócios". O total investido em saúde por habitante é de 1.013,25 de reais, mas o município também é pressionado pela procura de moradores de cidades vizinhas, que chegam a somar, em média, 30% da demanda.

Para aliviar a fila, a prefeitura de Hortolândia faz parcerias com o mercado e vem apostando em investimentos viários, saneamento e na rede de telecomunicações da cidade como atrativos para as empresas.

A inauguração neste ano da fábrica da farmacêutica EMS, em Hortolândia, para produção de medicamentos para o tratamento de obesidade e diabetes, é a “cereja do bolo” da “Princesa da Região Metropolitana de Campinas”, afirma o prefeito Zezé Gomes (Republicanos).

A unidade deve gerar 150 novos empregos e cerca de outros mil de forma indireta. “Estamos conseguindo construir para o nosso povo esse melhor de uma cidade que não é mais uma pequena cidade”, diz.

Entre as 10 primeiras posições do ranking do setor de saúde, depois de Hortolândia, há apenas duas capitais, metade do que foi registrado no ano passado, quando a categoria estreou no ranking.

O resultado mostra a importância da estrutura de atendimento à saúde na tomada de decisão das empresas de investirem e como as cidades menores têm conseguido evoluir mais rápido do que as grandes, afirma Takito.

“Neste setor os investimentos necessários nas capitais para conseguir mudar seus indicadores são um desafio muito grande”, afirma.