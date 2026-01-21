Anvisa proíbe venda de 'canetas emagrecedoras' com substâncias sem registro

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da venda de duas 'canetas emagrecedoras' que eram comercializadas nas redes sociais por falta de registro e de estudos sobre as substâncias.

O órgão proibiu a fabricação, importação, venda, distribuição, propaganda e uso da tirzepatida das marcas Synedica e TG, que não possuem liberação da agência.

As canetas dessas marcas também deverão ser apreendidas.

No caso da retatrutida, a medida proíbe o uso da substância de todas as marcas. A decisão foi tomada porque o composto continua em fase de testes.

Vendas irregulares

A decisão da Anvisa foi publicada nesta quarta-feira, 21, no Diário Oficial.

Segundo a organização, os medicamentos das fabricantes Synedica e TG eram comercializados nas redes sociais, mesmo sem a autorização necessária.

A proibição se aplica a todas as pessoas que pratiquem a venda online ou presencial.

Riscos do uso sem estudos conclusivos

A Anvisa alerta que a retatrutida é um novo tipo de GLP — hormônio já utilizado em outros medicamentos para emagrecimento —, mas continua em fase de testes.

A expectativa é que a substância acelere mais a perda de peso do que outros compostos.

Enquanto os estudos acerca da retatrutida não forem concluídos, não há garantia de segurança, eficácia ou qualidade. Sendo assim, nenhum fabricante está autorizado a vender medicamentos com o novo GLP.