João Fonseca é confirmado como cabeça de chave do Rio Open

O jovem tenista brasileiro João Fonseca foi confirmado como cabeça de chave do Rio Open nesta quarta-feira, 21. Ele será o número quatro da competição, que vai acontecer entre 16 a 22 de fevereiro no Jockey Club da capital carioca.

Além de Fonseca, Lrenzo Musetti (Itália), Francisco Cerundolo (Argentina) e Luciano Darderi (Itália) também são cabeça de chave. A posição possibilita que os melhores ranqueados não se enfrentem no começo do torneio e avancem durante a competição. Isso garante melhores pontuações e premiações.

Atualmente, Fonseca ocupa a 32ª posição do ranking mundial. O tenista de 19 anos foi eliminado na primeira rodada do Australian Open na última semana e pode encontrar na competição carioca uma chance de subir posições.

O Rio Open é um ATP 500. Nesses torneios, o campeão recebe 250 pontos e a premiação varia entre US$ 600 mil e US$ 1,5 milhão. São competições menores, mas importantes para quem busca ritmo e crescimento.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Rio Open (@rioopenoficial)

Confira a lista completa: