Esporte

João Fonseca é confirmado como cabeça de chave do Rio Open

Confira lista completa de atletas anunciados hoje

João Fonseca: atleta é um dos principais nomes do Rio Open (Rio Open/Reprodução)

João Fonseca: atleta é um dos principais nomes do Rio Open (Rio Open/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 15h33.

Tudo sobreJoão Fonseca
Saiba mais

O jovem tenista brasileiro João Fonseca foi confirmado como cabeça de chave do Rio Open nesta quarta-feira, 21. Ele será o número quatro da competição, que vai acontecer entre 16 a 22 de fevereiro no Jockey Club da capital carioca.

Além de Fonseca, Lrenzo Musetti (Itália), Francisco Cerundolo (Argentina) e Luciano Darderi (Itália) também são cabeça de chave. A posição possibilita que os melhores ranqueados não se enfrentem no começo do torneio e avancem durante a competição. Isso garante melhores pontuações e premiações.

Atualmente, Fonseca ocupa a 32ª posição do ranking mundial. O tenista de 19 anos foi eliminado na primeira rodada do Australian Open na última semana e pode encontrar na competição carioca uma chance de subir posições.

O Rio Open é um ATP 500. Nesses torneios, o campeão recebe 250 pontos e a premiação varia entre US$ 600 mil e US$ 1,5 milhão. São competições menores, mas importantes para quem busca ritmo e crescimento.

Confira a lista completa:

  • Lorenzo Musetti (5) - Itália
  • Francisco Cerundolo (21) - Argentina
  • Luciano Darderi (25) - Itália
  • João Fonseca (32) - Brasil
  • Sebastian Baez (36) - Argentina
  • Lorenzo Sonego (40) - Itália
  • Daniel Altmaier (44) - Alemanha
  • Camilo Ugo Carabelli (49) - Argentina
  • Alexandre Muller (52) - França
    Matteo Berrettini (57) - Itália
  • Tomas Martin Etcheverry (62) - Argentina
  • Damir Dzumhur (66) - Bósnia e Herzegovina
  • Francisco Comesana (68) - Argentina
  • Pedro Martinez (71) - Espanha
  • Mariano Navone (74) - Argentina
  • Alejandro Tabilo (79) - Chile
  • Cristian Garin (82) - Chile
  • Juan Manuel Cerundolo (87) - Argentina
  • Emilio Nava (89) - Estados Unidos
  • Laslo Djere (92) - Sérvia
  • Carlos Taberner (99) - Espanha
  • Ignacio Buse (100) - Peru
  • Vit Kopriva (101) - Tchéquia
Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)João Fonseca

Mais de Esporte

Flamengo x Corinthians: nova carga de ingressos é liberada para a Supercopa

Quando o Brasil vai jogar na Copa do Mundo? Confira calendário completo

Audi revela carro de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1; veja fotos

Jogos de hoje, quarta-feira, 21 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Mais na Exame

Mercados

Como a Cogna conseguiu destaque no clube das 'vacas leiteiras' da educação

Carreira

A era do ‘criar com IA’ já começou nas empresas

Apresentado por BRAZIL HOUSE 2026

Em Davos, iFood revela que seu próximo passo não está na cozinha

Future of Money

Fórum Econômico Mundial em Davos debate criptoativos e tokenização