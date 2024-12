Ranking 2024: Cotia é a melhor cidade para fazer negócios na indústria

De cada dois reais em riqueza gerados em Cotia, mais de um real vem da indústria. O setor responde por 3,3 bilhões de reais do PIB municipal, que soma 6,7 bilhões de reais, e está crescendo ao atrair empresas com redução da burocracia e boa localização. A cidade é a melhor cidade para fazer negócios na indústria no Brasil neste ano, aponta o ranking da consultoria Urban Systems, publicado com exclusividade pela EXAME.

A cidade vive uma alta das industriais. “O crescimento de estabelecimentos industriais foi extremamente positivo passando de 0,34% em 2022 para 4,49% em 2023”, diz Paulo Takito, diretor da UrbanSystems. A boa localização é uma das razões para a atração de negócios. Com 274.00 habitantes, Cotia fica a 33 km do centro de São Paulo e tem boas conexões de transporte. É atravessada pela rodovia Raposo Tavares, fica perto do Rodoanel Oeste e de outros grandes municípios da região, como Osasco e Itapevi.

Uma das ações de Cotia para atrair mais empresas foi facilitar a abertura de novos negócios. "Temos desburocratizado processos administrativos, o que tem chamado a atenção de empreendedores e empresários para investir aqui. Tem os consórcios, os núcleos de empresários, e um fala para o outro [sobre Cotia], o que tem potencializado muito a nossa cidade", diz o prefeito Rogério Franco (PSD). "Quando se desburocratiza se gera empregos e renda para a cidade."

Em junho, por exemplo, foi lançado um portal de aprovação digital de obras, para facilitar o recebimento de pedidos e envio de plantas e projetos. Lançada em junho, a plataforma recebe inicialmente solicitações de desdobro e unificação de terrenos e imóveis, e o plano é que, futuramente, todos os serviços, incluindo os pedidos de habite-se — permissão de ocupação do imóvel —, sejam feitos de modo digital, sem que os responsáveis precisem ir fisicamente até a prefeitura.

Entre as indústrias que decidiram investir em Cotia, está a Petrofer, que elabora lubrificantes industriais e outros produtos químicos. A empresa, de origem alemã, está terminando de construir uma nova fábrica na cidade, que ocupa um terreno de 16.000 metros quadrados. A previsão é que a nova planta entre em operação em fevereiro de 2025. O investimento feito foi de 20 milhões de reais. “A Petrofer vai instalar uma fábrica moderna, com novas tecnologias, laboratório de controle e medição totalmente equipados e com capacidade para triplicar a produção atual”, disse Washington da Silva Matos, gerente técnico e fabril da Petrofer do Brasil, ao anunciar o projeto. “Enxergamos um potencial enorme no mercado brasileiro, inclusive com a possibilidade de trazer novos produtos com tecnologia mais avançada."

Para os próximos anos, Cotia terá ainda mais atrativos. A prefeitura está construindo, em parceria com o governo federal, uma unidade do Instituto Federal de Tecnologia, que terá aulas de ensino médio técnico, para formar trabalhadores para as indústrias e outras empresas. Além disso, haverá ampliação da rodovia Raposo Tavares, que teve a renovação da concessão. Em um leilão no fim de novembro, a Ecorodovias arrematou a estrada e se comprometeu a fazer uma faixa adicional nas duas pistas, além de 43 km de vias marginais, o que facilitará o acesso à Cotia e região.

Os dados completos podem ser acessados neste link.

Como funciona o ranking

O ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios é um estudo feito pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para a EXAME. O estudo é calculado a partir de um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas, com base em dados de população, de fluxo de comércio, características urbanas e infraestrutura, entre outros pontos.

Na categoria Indústria, são analisados 10 indicadores: empregos no setor industrial, empregos no setor com média e alta remuneração, renda do trabalhador na indústria, estabelecimento industriais, exportação industrial, distância do aeroporto, distância ao porto de exportação mais próximo, paralisações no serviço de água, rodovias federais e concentração de empregos no setor.