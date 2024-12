Ranking 2024: Jandira é a melhor cidade para fazer negócios no setor imobiliário

Historicamente, a cidade de Jandira, localizada a 30 quilômetros de São Paulo, sempre foi considerada uma cidade-dormitório — aglomerado urbano que surge nos arredores de uma grande cidade, servindo de moradia para os trabalhadores da cidade-núcleo, neste caso, a capital paulista.

No entanto, Jandira encerrará 2024 de maneira diferente. Este ano, por causa do crescimento demográfico positivo e da atração de novos moradores e empresas, o município foi eleito o melhor para fazer negócios no setor imobiliário, de acordo com ranking da consultoria Urban Systems, publicado com exclusividade pela EXAME.

“Com a chegada de mais empresas em Jandira e o aumento do volume de empregos na cidade, muitos acabam optando por trabalhar e morar mais perto. Em busca de qualidade de vida e menos tempo no transporte”, afirma Paulo Takito, diretor da consultoria.

Era de São Paulo o posto de melhor município para se investir no ramo imobiliário no ano passado. Mas o fato de Jandira ter saltado de 0,27% na geração de empregos na construção civil em 2022 para 5,07% em 2023 alterou essa posição. Só neste ano, 49 companhias de construção civil se instalaram na cidade, segundo a Secretaria Municipal de Habitação e Planejamento local.

“Milhões de reais foram investidos em áreas que afetam diretamente a qualidade de vida, como o recapeamento de mais de 40 ruas, aquisição de novas viaturas e armamentos para a Guarda Civil Municipal, o aumento na oferta de vagas de educação de ensino integral, a construção de um complexo esportivo e uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS)”, diz Walter Eduardo Martins, secretário da pasta.

A localização de Jandira também favorece os investimentos. O município está posicionado próximo às principais rodovias do estado, como Castelo Branco, Rodoanel e Raposo Tavares, o que facilita o transporte de produtos e pessoas, reduz custos logísticos e torna a cidade mais atrativa para empresas e investidores que buscam infraestrutura de transporte eficiente para expandir seus negócios.

“A proximidade de Jandira com outros municípios com boa oferta de lazer, comércio e empregos, associados ao fato de a cidade ser cortada por linha férrea, com duas estações de trens, torna Jandira uma cidade muito interessante para se viver”, diz o secretário.

Além disso, os incentivos governamentais implementados nos últimos anos foram essenciais para essa valorização. Um exemplo é o Programa Desenvolve Jandira, uma lei de 2022 que oferece benefícios fiscais para empresas que se instalarem na cidade ou ampliarem a oferta de empregos. A previsão para 2024 é que o município encerre o ano com uma receita de 702 milhões de reais — para 2025, a expectativa é de que esse montante cresça 6,3%, para 746 milhões de reais.

Otimista, o secretário acredita que o próximo ano deve consolidar a posição da cidade como polo de investimentos com a inauguração de hospital, com pronto-socorro e maternidade, e de um complexo educacional.

"Estamos com muitas obras em andamento, e diversas empresas iniciarão suas atividades em 2025. Em um polo de serviços, localizado na entrada da cidade, novos negócios estão se instalando, e a estimativa é de que a área gere 2 mil empregos formais", diz Martins.

Como funciona o ranking

O ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios é um estudo feito pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para a EXAME. O estudo é calculado a partir de um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas, com base em dados de população, de fluxo de comércio, características urbanas e infraestrutura, entre outros pontos.

Na categoria setor imobiliário, são analisados nove indicadores, além dos indicadores do macro cenário: percentual dos empregos do setor da construção civil com rendimento mensal superior a cinco salários-mínimos, crescimento das empresas do setor da construção civil, projeção de novos domicílios por faixa de renda, estabelecimentos comerciais, empresas de serviços e empregos no setor de construção civil.