Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Sem preparo, a IA custa caro: por que capacitar times virou questão estratégica?

Organizações precisam acelerar programas de capacitação para evitar desperdícios, riscos e perda de competitividade

A formação em IA se consolida como um dos principais diferenciais competitivos. (Getty Images)

A formação em IA se consolida como um dos principais diferenciais competitivos. (Getty Images)

Amanda de Lima
Amanda de Lima

Redatora

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 15h41.

A rápida disseminação da inteligência artificial no ambiente corporativo expôs um novo desafio para as empresas, a distância entre a adoção da tecnologia e a capacidade real das equipes de utilizá-la de forma eficaz. 

Em muitos casos, ferramentas avançadas estão disponíveis, mas seguem subutilizadas por falta de conhecimento prático e entendimento estratégico.

Esse descompasso começa a pesar no desempenho. Sem treinamento adequado, a IA pode gerar ganhos limitados, decisões equivocadas ou até riscos regulatórios e reputacionais. Por isso, a capacitação deixou de ser um complemento e passou a ocupar lugar central nas estratégias de transformação digital.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui 

Mais do que saber usar ferramentas

Treinar equipes em IA não se resume ao domínio técnico de plataformas ou softwares. Envolve compreender limites, riscos, vieses e impactos da tecnologia sobre processos, pessoas e decisões. Profissionais precisam saber quando confiar nos sistemas automatizados e quando questioná-los.

Empresas mais avançadas têm investido em programas que combinam fundamentos de IA, aplicações práticas no dia a dia e diretrizes de uso responsável. O objetivo é criar uma base comum de conhecimento, reduzindo a dependência excessiva de especialistas e ampliando a maturidade digital da organização como um todo.

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema 

Capacitação como vantagem competitiva

A falta de treinamento adequado pode transformar a IA em um custo, em vez de um ativo. Já organizações que investem em capacitação contínua conseguem extrair mais valor da tecnologia, acelerar a adoção interna e reduzir erros operacionais.

Além disso, equipes treinadas tendem a se adaptar mais rapidamente a novas soluções, colaborar melhor com áreas técnicas e identificar oportunidades de uso que vão além do previsto inicialmente. 

Em um mercado cada vez mais orientado por dados, a formação em IA se consolida como um dos principais diferenciais competitivos, tanto para empresas quanto para profissionais.

EXAME libera vagas para curso gratuito de IA

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.  O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?

- Automatizar tarefas repetitivas.
- Personalizar sua abordagem profissional.
- Tomar decisões inteligentes com base em dados.
- Conectar-se melhor com clientes e colegas.
- Aumentar sua produtividade e credibilidade.

Para garantir a sua vaga, clique aqui

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IAInteligência artificial

Mais de Carreira

A era do ‘criar com IA’ já começou nas empresas

Quer ser um líder inteligente? Essas são as três práticas que eles estão tomando no início de 2026

A regra de marketing de três palavras que levou essa empresa a valer US$ 10,75 bilhões

As seis frases que destroem equipes — e líderes ruins insistem em repetir

Mais na Exame

Mercados

Como a Cogna conseguiu destaque no clube das 'vacas leiteiras' da educação

Esporte

João Fonseca é confirmado como cabeça de chave do Rio Open

Carreira

A era do ‘criar com IA’ já começou nas empresas

Apresentado por BRAZIL HOUSE 2026

Em Davos, iFood revela que seu próximo passo não está na cozinha