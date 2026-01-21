Atlasintel: sem Lula, Haddad lidera cenários contra Flávio e Tarcísio

Haddad: ministro foi testado sem cenários sem Lula (Diogo Zacarias/MF/Divulgação)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 10h15.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), lidera ambos os cenários de primeiro turno das eleições presidenciais em que seu nome é testado, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 21.
O instituto testou duas simulações sem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa.
No primeiro cenário, Haddad lidera com 41,5% das intenções de voto contra 35,4% de Flávio. Os demais candidatos não passam de 5% cada.
Em uma segunda simulação, o ministro da Fazenda tem 42% e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), 28,9%.
O ministro já afirmou que não pretende disputar nenhum cargo nas eleições deste ano. Haddad é aventado como candidato ao governo ou ao Senado em São Paulo.
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.418 brasileiros adultos entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).
A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número BR-02804/2026.
(sem Lula, Tarcísio, Michelle e Leite)
(sem Lula, Flávio, Michelle e Leite)