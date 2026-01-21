Brasil

Atlasintel: sem Lula, Haddad lidera cenários contra Flávio e Tarcísio

No primeiro cenário de primeiro turno, Haddad lidera com 41,5% das intenções de voto contra 35,4% de Flávio

Haddad: ministro foi testado sem cenários sem Lula (Diogo Zacarias/MF/Divulgação)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 10h15.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), lidera ambos os cenários de primeiro turno das eleições presidenciais em que seu nome é testado, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 21.

O instituto testou duas simulações sem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa.

No primeiro cenário, Haddad lidera com 41,5% das intenções de voto contra 35,4% de Flávio. Os demais candidatos não passam de 5% cada.

Em uma segunda simulação, o ministro da Fazenda tem 42% e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), 28,9%.

O ministro já afirmou que não pretende disputar nenhum cargo nas eleições deste ano. Haddad é aventado como candidato ao governo ou ao Senado em São Paulo.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.418 brasileiros adultos entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número BR-02804/2026.

Cenários de primeiro turno AtlasIntel com Haddad (Janeiro de 2026)

Cenário 6

(sem Lula, Tarcísio, Michelle e Leite)

  • Fernando Haddad: 41,5%
  • Flávio Bolsonaro: 35,4%
  • Ronaldo Caiado: 5,2%
  • Renan Santos: 3,4%
  • Romeu Zema: 3,3%
  • Eduardo Leite: 2,6%
  • Aldo Rebelo: 1,1%
  • Voto branco / nulo: 6,3%
  • Não sei: 1,1%

Cenário 7

(sem Lula, Flávio, Michelle e Leite)

  • Fernando Haddad: 42,0%
  • Tarcísio de Freitas: 28,9%
  • Ronaldo Caiado: 5,0%
  • Ratinho Jr.: 4,9%
  • Romeu Zema: 3,8%
  • Renan Santos: 3,6%
  • Aldo Rebelo: 0,7%
  • Voto branco / nulo: 9,5%
  • Não sei: 1,6%
