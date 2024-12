Ranking 2024: Carapicuíba é a melhor cidade para fazer negócios no setor de educação

Nos últimos cinco anos, Carapicuíba teve um aumento de 28% no total de estabelecimentos de ensino abertos. Nesse período, mais 44 unidades foram ativadas no município da região metropolitana de São Paulo, que conta hoje com 156 instituições do setor público ao privado. Apesar do aumento da rede, ainda há bastante demanda a atender. Isso levou Carapicuíba a ser eleita a melhor cidade para fazer negócios em Educação, segundo ranking da consultoria Urban Systems.

A população do município chegou a 387.121 pessoas no Censo de 2022, o que representa um aumento de 4,75% em comparação com o Censo de 2010. Desse total, 23,18% tem até 14 anos de idade, 17% está entre 15 a 24 anos e 47,5% possui entre 25 e 59 anos.

A cidade, por outro lado, tem um dos orçamentos mais baixos comparado ao de municípios do estado. São R$ 799 milhões ante mais de R$ 1,2 bilhão em 2023 da vizinha Cotia, e R$ 4,8 bilhões de Barueri. Para aumentar a arrecadação, Carapicuíba tem investido na revitalização e no sistema viário, além da desburocratização para aberturas de novas empresas.

No estudo, a Urban Systems destaca que serão desenvolvidas mais de 30 obras em diferentes regiões da cidade, com objetivo de oferecer mais qualidade de vida à população, viabilizadas por recursos encaminhados por parlamentares.

“O número de alunos vem aquecendo de uns 10 anos para cá por conta das estações de trem e de transporte coletivo muito próximas. A área urbana está melhor estruturada. Isso faz com que as pessoas possam ter atrativo de vir e estudar em Carapicuíba, assim como as mensalidades; são faculdades com mensalidade a preços populares. Isso também colabora bastante com a vinda das pessoas para a cidade”, afirma o prefeito Marcos Neves.

Neste ano, Carapicuíba assumiu a liderança que era da cidade de São Paulo. A capital aparece agora em quarto lugar e há ainda outras três cidades paulistanas entre as 10 melhores para fazer negócios em Educação.

O resultado, de acordo com Paulo Takito, diretor da Urban Systems, coloca o estado de SP como um polo industrial, comercial e de serviços de grande relevância nacional com grandes indústrias, e desta forma, onde há a maior geração de empregos e renda e, consequentemente, potencial de consumo.

Os dados completos podem ser acessados neste link.

Como funciona o ranking

O ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios é um estudo feito pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para a EXAME. O estudo é calculado a partir de um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas, com base em dados de população, de fluxo de comércio, características urbanas e infraestrutura, entre outros pontos.

Na categoria Educação, são analisados 12 indicadores: matrículas na educação básica total, matrículas na educação privada, escolas na educação básica, variação do número de alunos por escolas, matrículas na educação superior total, matrículas na educação superior privada, estabelecimento na educação superior, variação do número de alunos por estabelecimento, empregos na educação, concentração de matrículas da educação superior.