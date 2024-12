Ranking 2024: Brasília é a melhor cidade para fazer negócios no setor agropecuário

Quando o arquiteto Lúcio Costa idealizou a futura capital do Brasil, Brasília, nos anos 50 certamente não imaginou que o Distrito Federal se tornaria um importante polo do agronegócio nacional. Neste ano, a cidade foi apontada pela consultoria Urban Systems como o principal município para se investir no setor agropecuário, em levantamento publicado com exclusividade pela EXAME.

Mesmo não sendo conhecida como ‘capital’ do agro, a cidade ocupou o sexagésimo primeiro lugar no ranking dos 100 municípios mais ricos do agronegócio brasileiro, com um valor bruto de produção (VBP) de R$ 1.692.978, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

“O que acredito que tenha levado Brasília a esse destaque é o fato de algumas empresas do setor agropecuário estarem registradas no município. Um dos fatores que mensuramos é o crescimento no número de empregos no segmento, e esses postos de trabalho acabam sendo gerados por lá”, afirma Paulo Takito, diretor da consultoria.

Uma dessas empresas com CNPJ em Brasília é a Boa Safra Sementes. Na visão de Rodrigo Viana, Gerente executivo de Gente & Gestão da companhia, a localização estratégica da cidade é seu grande diferencial.

“Brasília está localizada no coração do Cerrado. Essa combinação de localização estratégica, proximidade com tomadores de decisão e acesso a um ecossistema agrícola altamente produtivo fortalece nossa capacidade de contribuir para o desenvolvimento do setor e nos posiciona ainda mais próximos de nossos clientes e parceiros”, diz Viana.

De 2022 a 2023, o agro de Brasília cresceu 13%, segundo a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, enquanto a média nacional foi de 5,2%. Para o secretário de Agricultura, Rafael Borges Bueno, o crescimento está atrelado a investimentos em tecnologia e o consumo da população de alta renda, que colaboram para remunerar bem os produtores.

“Em grandes culturas como soja e milho, boa parte do que é produzido aqui é destinado à produção de sementes, e não de grãos. Isso aumenta o valor agregado e favorece o produtor rural, que consegue maior rentabilidade”, diz Bueno.

Além disso, Brasília conta com o programa ProRural, que oferece benefícios como a redução de impostos, visando atrair empresas e incentivar a expansão das produções rurais.

E para 2025 ainda há novos planos no radar, como um programa de recuperação de estradas. “O governo tem apoiado ações da iniciativa privada para ampliar a exposição dos produtos do DF em mercados nacionais e internacionais, como feiras especializadas e simpósios”, diz o secretário.

Como funciona o ranking

O ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios é um estudo feito pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para a EXAME. O estudo é calculado a partir de um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas, com base em dados de população, de fluxo de comércio, características urbanas e infraestrutura, entre outros pontos.

Na categoria setor agropecuário são analisados oito indicadores, além dos indicadores do macro cenário: empregos no setor com média e alta remuneração, crescimento produção lavoura permanente, crescimento produção lavoura temporária, produtividade lavoura permanente, produtividade lavoura temporária, crescimento produção pecuária, exportação agropecuária, empregos no setor agropecuário.