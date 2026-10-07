Quer conferir os votos da sua urna? Veja o passo a passo pelo celular

Repórter
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 08h55.
O eleitor pode conferir pelo celular os votos registrados em sua seção após as 17h deste domingo, 4, com o aplicativo Boletim na Mão, da Justiça Eleitoral. A ferramenta lê o QR Code do boletim de urna e permite comparar os dados com a apuração publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela totalização.
O eleitor pode conferir pelo celular os votos registrados na urna da sua seção com o aplicativo Boletim na Mão, da Justiça Eleitoral. A ferramenta lê o QR Code impresso no boletim de urna, documento que cada equipamento emite depois do fim da votação, às 17h do último domingo, 4, no primeiro turno das eleições de 2026.
O boletim de urna registra a quantidade de votos que cada candidato recebeu naquele equipamento. Uma cópia fica afixada na seção eleitoral, à vista do público.
O celular pode ser usado para ler o boletim afixado na seção, mas não na cabine de votação, onde o aparelho é proibido.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publica os boletins de cada seção no Portal Resultados e no aplicativo Resultados, que mostram a apuração em tempo real, com consulta por estado, município e cargo.
Com isso, o eleitor pode comparar os números lidos no QR Code da sua seção com os que entraram na totalização.
Depois do fim da contagem, os boletins usados na apuração ficam disponíveis também no Portal de Dados Abertos do TSE.
Nos países onde a votação terminou, os boletins de urna já permitem acompanhar a disputa presidencial. Levantamentos da EXAME com base nesses documentos mostram os resultados na Austrália e no Japão.
No Brasil, a divulgação começa às 17h, no horário de Brasília. A EXAME acompanha os resultados em tempo real. Para quem ainda não votou, veja o guia com as regras.
O eleitor pode usar o aplicativo Boletim na Mão para ler o QR Code impresso no boletim de urna afixado na seção. A ferramenta mostra quantos votos cada candidato recebeu naquele equipamento.
O boletim de urna é o documento emitido por cada equipamento após o fim da votação, às 17h deste domingo, 4. Ele registra a quantidade de votos recebida por cada candidato naquela urna, e uma cópia fica afixada na seção eleitoral.
Após baixar o aplicativo para Android ou iOS, o eleitor deve apontar a câmera do celular para o QR Code do boletim afixado na seção. O Boletim na Mão lê as informações, exibe os votos daquela urna e permite gravar os dados no aparelho.
Sim. O celular pode ser usado para ler o boletim de urna afixado na seção após o encerramento da votação. O aparelho, porém, é proibido dentro da cabine de votação.
O eleitor pode comparar os números lidos no QR Code com os boletins publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no Portal Resultados e no aplicativo Resultados. As plataformas permitem consultar a apuração por estado, município e cargo.
Depois do fim da contagem, os boletins usados na apuração ficam disponíveis no Portal de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).