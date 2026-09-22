Panerai renova a linha Luminor e volta aos anos 90

A Panerai apresenta três novos relógios da linha Luminor, agora produzidos em uma caixa de 42 mm de diâmetro, medida inédita para a família até então associada a proporções maiores. Os modelos PAM01710, PAM01711 e PAM01714 retomam uma estética que remete diretamente aos anos 1990, período em que a marca consolidou boa parte de sua identidade visual fora do universo militar.

A inspiração vem de um episódio específico da história da manufatura. Em 10 de setembro de 1993, exemplares da família Luminor foram lançados junto ao icônico Mare Nostrum Ref. 5218-301/A a bordo do contratorpedeiro italiano Durand de la Penne (D560). Esse lançamento marcou a transição da Panerai de fornecedora de instrumentos para a Marinha italiana para uma marca voltada também ao público civil, o que ajudou a projetar seu nome internacionalmente nas décadas seguintes.

Uma caixa pensada para o uso diário

Luminor PAM01714, caixa com revestimento DLC e mostrador azul com pulseira em lona (Divulgação)

O design que caracterizou o Luminor daquele período é a base dos três lançamentos atuais. A arquitetura marcante da caixa foi preservada, mas as proporções passaram por ajustes que resultaram em uma versão mais compacta e versátil, adequada a uma variedade maior de tamanhos de pulso. Segundo Alessandro Ficarelli, diretor de marketing e patrimônio da Panerai, o objetivo foi manter a essência do modelo histórico e, ao mesmo tempo, transformá-lo em um instrumento contemporâneo.

"O design distinto da caixa Luminor dos anos 90 apresentou a Panerai ao mundo civil, impulsionando rapidamente sua fama e consolidando seu renome internacional. O lançamento dos novos Luminor PAM01710, PAM01711 e PAM01714 presta homenagem a esse legado, ao mesmo tempo em que evolui esses relógios para torná-los instrumentos contemporâneos voltados para o desempenho", afirma Ficarelli. Ele destaca ainda a resistência à água aprimorada e a construção robusta como diferenciais da nova geração, que chega ao mercado pela primeira vez com essa caixa de 42 mm.

Movimento com três dias de reserva de marcha

Luminor PAM01710, caixa de 42mm em aço, mostrador preto fosco e pulseira de lona bege (Divulgação)

Os três relógios são equipados com o calibre P.980, que oferece reserva de marcha de três dias. O movimento conta com função de parada de segundos, recurso que permite sincronizar o ponteiro com precisão no momento em que a coroa é puxada. A funcionalidade tem relação direta com a herança militar da marca, já que a sincronização exata do tempo é uma exigência em operações de mergulho profissional, como as realizadas por forças navais. A resistência à água também foi reforçada nesta geração, e os modelos suportam profundidades de até 500 metros.

Acompanham os três lançamentos: pulseiras de lona desenvolvidas especificamente para eles. Leves e resistentes, mantêm o espírito utilitário que sempre marcou a Panerai e reforçam o caráter esportivo dos relógios. Os modelos são compatíveis com o sistema Click Release System, que permite trocar a pulseira sem ferramentas por outras opções de cores e materiais, incluindo couro de crocodilo e borracha.

Diferenças entre os três lançamentos

Luminor PAM01711, com mostrador verde fosco e pulseira em lona da mesma cor (Divulgação)

As três versões dividem a mesma caixa de 42 mm em aço, mas cada uma tem uma combinação distinta de mostrador e pulseira. O PAM01710 traz mostrador e ponteiros pretos foscos, Super-LumiNova na cor marfim e pulseira de lona bege, vendido por R$ 43.300. O PAM01711 aposta em um mostrador verde fosco combinado com pulseira também em lona verde, pelo mesmo valor de R$ 43.300.

Já o PAM01714 se destaca pelo revestimento DLC (diamond-like carbon) aplicado à caixa, material conhecido pela elevada dureza e pela resistência ao desgaste, à abrasão e à corrosão. O mostrador tem tonalidade bege fosca e a pulseira é de lona azul, enquanto a caixa mais escura acentua as linhas de inspiração dos anos 90. Esse modelo tem preço de R$ 50.000.