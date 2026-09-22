Panerai renova a linha Luminor e volta aos anos 90

Os três novos Luminor lado a lado, com caixa de 42mm de diâmetro (Divulgação)
Jonalista colaborador
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 18h04.
A Panerai apresenta três novos relógios da linha Luminor, agora produzidos em uma caixa de 42 mm de diâmetro, medida inédita para a família até então associada a proporções maiores. Os modelos PAM01710, PAM01711 e PAM01714 retomam uma estética que remete diretamente aos anos 1990, período em que a marca consolidou boa parte de sua identidade visual fora do universo militar.
A inspiração vem de um episódio específico da história da manufatura. Em 10 de setembro de 1993, exemplares da família Luminor foram lançados junto ao icônico Mare Nostrum Ref. 5218-301/A a bordo do contratorpedeiro italiano Durand de la Penne (D560). Esse lançamento marcou a transição da Panerai de fornecedora de instrumentos para a Marinha italiana para uma marca voltada também ao público civil, o que ajudou a projetar seu nome internacionalmente nas décadas seguintes.
O design que caracterizou o Luminor daquele período é a base dos três lançamentos atuais. A arquitetura marcante da caixa foi preservada, mas as proporções passaram por ajustes que resultaram em uma versão mais compacta e versátil, adequada a uma variedade maior de tamanhos de pulso. Segundo Alessandro Ficarelli, diretor de marketing e patrimônio da Panerai, o objetivo foi manter a essência do modelo histórico e, ao mesmo tempo, transformá-lo em um instrumento contemporâneo.
"O design distinto da caixa Luminor dos anos 90 apresentou a Panerai ao mundo civil, impulsionando rapidamente sua fama e consolidando seu renome internacional. O lançamento dos novos Luminor PAM01710, PAM01711 e PAM01714 presta homenagem a esse legado, ao mesmo tempo em que evolui esses relógios para torná-los instrumentos contemporâneos voltados para o desempenho", afirma Ficarelli. Ele destaca ainda a resistência à água aprimorada e a construção robusta como diferenciais da nova geração, que chega ao mercado pela primeira vez com essa caixa de 42 mm.
Os três relógios são equipados com o calibre P.980, que oferece reserva de marcha de três dias. O movimento conta com função de parada de segundos, recurso que permite sincronizar o ponteiro com precisão no momento em que a coroa é puxada. A funcionalidade tem relação direta com a herança militar da marca, já que a sincronização exata do tempo é uma exigência em operações de mergulho profissional, como as realizadas por forças navais. A resistência à água também foi reforçada nesta geração, e os modelos suportam profundidades de até 500 metros.
Acompanham os três lançamentos: pulseiras de lona desenvolvidas especificamente para eles. Leves e resistentes, mantêm o espírito utilitário que sempre marcou a Panerai e reforçam o caráter esportivo dos relógios. Os modelos são compatíveis com o sistema Click Release System, que permite trocar a pulseira sem ferramentas por outras opções de cores e materiais, incluindo couro de crocodilo e borracha.
As três versões dividem a mesma caixa de 42 mm em aço, mas cada uma tem uma combinação distinta de mostrador e pulseira. O PAM01710 traz mostrador e ponteiros pretos foscos, Super-LumiNova na cor marfim e pulseira de lona bege, vendido por R$ 43.300. O PAM01711 aposta em um mostrador verde fosco combinado com pulseira também em lona verde, pelo mesmo valor de R$ 43.300.
Já o PAM01714 se destaca pelo revestimento DLC (diamond-like carbon) aplicado à caixa, material conhecido pela elevada dureza e pela resistência ao desgaste, à abrasão e à corrosão. O mostrador tem tonalidade bege fosca e a pulseira é de lona azul, enquanto a caixa mais escura acentua as linhas de inspiração dos anos 90. Esse modelo tem preço de R$ 50.000.