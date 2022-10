Que horas termina a votação?

No segundo turno das Eleições de 2022, a votação termina às 17h (horário de Brasília). Nos estados que seguem fuso horário diferente, o horário de fechamento das urnas será adequado.

No Acre, a votação será das das 6h às 15h; Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, das 7h às 16h; Fernando de Noronha (PE), das 9h às 18h, e Amazonas, das 7h às 16h, com exceção dos municípios Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença, nos quais a votação será das 6h às 15h.

Que horas sai o resultado das eleições 2022?

Considerando o horário de Brasília, a apuração começa assim que o horário de votação se encerra, às 17h, de acordo com a previsão divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os números poderão ser acompanhados pela EXAME, na página dedicada às eleições de 2022.

Pelo aplicativo de celular Resultados, disponíveis nas lojas Android e iOS, também será possível acompanhar os resultados para presidente e governador. A Justiça Eleitoral também criou uma página na internet especificamente para este fim.

O que acontece se ainda estiver na fila para votar às 17h?

A votação termina às 17h, mas mesmo quem ainda estiver na fila a essa hora tem o direito ao voto garantido. As seções eleitorais devem entregar senhas para quem permanecer na fila consegui garantir o seu voto.

