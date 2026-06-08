Apple promete iOS 27 mais rápido com foco em correções e desempenho

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 8, durante o evento de novidades WWDC, conferência anual da empresa para desenvolvedores, uma série de melhorias de desempenho para seus sistemas, incluindo o iOS 27, nova versão do software do iPhone.

Segundo a companhia, o sistema terá abertura de aplicativos até 30% mais rápida em comparação com o iOS 26.

A apresentação confirmou rumores de que a Apple havia dedicado parte relevante do ciclo de desenvolvimento deste ano a correções de bugs, refinamentos internos e ganhos de velocidade. A estratégia indica uma atualização menos centrada em mudanças visuais e mais voltada à experiência cotidiana de uso.

Entre os números divulgados pela empresa, o carregamento de novas capturas no app Fotos poderá ficar até 70% mais rápido. A Apple também afirma que transferências por AirDrop, recurso de envio de arquivos entre dispositivos da marca, poderão ser até 80% mais velozes.

As melhorias também chegam ao iPadOS, sistema do iPad. No app Arquivos, a Apple promete navegação e transferências até cinco vezes mais rápidas, segundo os dados apresentados no evento.

Atualização mantém compatibilidade com os mesmos iPhones

A Apple afirmou ainda que o iOS 27 será compatível com todos os modelos de iPhone que já rodam o iOS 26. A decisão reduz o impacto da atualização para usuários de aparelhos mais antigos, que não serão excluídos do novo ciclo do sistema.

Além dos ganhos em aplicativos específicos, a empresa citou melhorias gerais de velocidade, incluindo alternância mais rápida entre conexões Wi-Fi e redes celulares. Na prática, a promessa é que o iOS 27 pareça mais ágil em tarefas frequentes, como abrir apps, acessar fotos, enviar arquivos e lidar com mudanças de conexão.