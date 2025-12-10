Que horas acaba a ventania em São Paulo? Veja previsão

Fortes rajadas de vento atingem a capital paulista e a região metropolitana nesta quarta-feira, 10, com registros que chegaram a 80 km/h na estação Mirante de Santana, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Inmet publicou um alerta laranja válido até 21h desta quarta-feira, com previsão de ventos entre 60 km/h e 100 km/h. O órgão alerta para risco de quedas de árvores, destelhamentos e danos em edificações e plantações.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as rajadas ao longo do dia podem ser acompanhadas por chuva moderada durante a manhã.

A ventania acontece pela formação de um ciclone extratropical, resultado de uma área de baixa pressão atmosférica que avança desde o Sul do país. O fenômeno está se afastando para o oceano, mas ainda provoca instabilidades significativas no Sudeste.

De acordo com a prefeitura de São Paulo, todos os parques municipais permanecerão fechados durante o dia devido à forte ventania. "A medida segue as diretrizes da Portaria nº 038/SVMA/2024, que estabelece protocolos para situações de eventos climáticos extremos, e tem como principal objetivo garantir a segurança dos frequentadores", informa a nota.

Falta de energia atinge mais de 1 milhão de pessoas

Os ventos intensos derrubaram árvores, galhos e objetos sobre a rede elétrica, provocando uma ampla falha no fornecimento de energia na região. Segundo a Enel, 27,28% dos clientes foram afetados — o equivalente a 1.822.546 moradores — entre os 8,5 milhões atendidos na Grande São Paulo.

No início da manhã, equipes da concessionária estavam mobilizadas para restabelecer o atendimento a cerca de 700 mil clientes, segundo a nota oficial.

O Corpo de Bombeiros recebeu 514 acionamentos para quedas de árvores, além de cinco chamados para enchentes e dois para desabamentos ou soterramentos. Não há registro de feridos.

Voos cancelados

A Aena, administradora do Aeroporto de Congonhas, informou que a operação segue aberta para pousos e decolagens. Mesmo assim, devido à decisão das companhias aéreas frente ao vento forte, houve 10 voos alternados, 3 chegadas canceladas e 2 partidas canceladas.

O Aeroporto de Guarulhos (GRU) ainda não se pronunciou sobre eventuais impactos.

Sul do país segue em alerta por ciclone

No Sul, o avanço do ciclone gerou novos alertas. A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu aviso vermelho para sexta e sábado, com previsão de chuva intensa, rajadas que podem ultrapassar 90 km/h e risco de tempestades severas no Oeste, Planaltos e Grande Florianópolis. O Inmet também manteve alerta laranja para todo o estado.

Nota da Enel (na íntegra)

"A Enel Distribuição São Paulo informa que a área de concessão segue sendo afetada por fortes rajadas de vento desde a madrugada, com a entrada de um ciclone extratropical pelo Sul do País. Por causa dos ventos, em alguns pontos a rede elétrica é atingida por objetos e galhos, o que prejudica o fornecimento, além da queda de árvores. Às 10h, a estação Mirante de Santana do Inmet registrou rajadas próximas de 80 km/h.

Equipes da distribuidora estão mobilizadas em campo e atuam para restabelecer o fornecimento de energia para cerca de 700 mil clientes (9,5% das unidades atendidas pela empresa na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital)."