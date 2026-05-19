AtlasIntel: desaprovação de Lula cai pela 2ª vez consecutiva e chega a 51,3%

A desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu para 51,3% e registrou o segundo recuo consecutivo, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 19.

O índice de reprovação é o menor desde janeiro e indica a manutenção da tendência de uma interrupção no movimento de piora da popularidade do presidente observado nos últimos meses.

O levantamento mostra ainda que 47,4% dos brasileiros aprovam a gestão, enquanto 1,3% não souberam ou não responderam.

Na comparação com o levantamento de abril, a aprovação teve uma variação positiva de 0,4 ponto percentual, dentro da margem de erro, enquanto a reprovação caiu 1,7 ponto.

Apesar da recuperação nos índices, a desaprovação segue numericamente acima da aprovação no levantamento nacional.

Avaliação do governo também melhora

A avaliação do governo segue majoritariamente negativa, mas segue tendência de melhora.

O percentual de brasileiros que considera a gestão como ruim ou péssima é de 48,4%, enquanto 42,9% consideram o governo ótimo ou bom. Outros 8,7% avaliam a gestão como regular.

A avaliação negativa caiu para o menor patamar desde outubro de 2025, enquanto a positiva está no melhor percentual desde fevereiro desse ano.

Maioria dos jovens e evangélicos desaprova governo Lula

Os dados por recorte demográfico mostram que a desaprovação é mais intensa entre homens, que chega a 53%, e entre jovens de 16 a 24 anos, com 69,9%.

O índice também é elevado entre eleitores evangélicos, atingindo 74,8%, e no Centro-Oeste, com 67,2%. No Sul, a desaprovação alcança 62,5%.

Faixas de renda entre R$ 2 mil e R$ 3 mil (57,7%), entre R$ 3 mil e R$ 5 mil (53,8%) e entre R$ 5 mil e R$ 10 mil (53,5%) também concentram maior rejeição ao presidente.

Mulheres e idosos aprovam Lula

Por outro lado, Lula apresenta desempenho mais favorável entre mulheres, com 49,9% de aprovação, e entre eleitores com 60 anos ou mais, em que a taxa positiva chega a 56,1%.

O presidente também vai melhor entre eleitores com ensino superior, com 53% de aprovação, e entre moradores do Nordeste, onde a aprovação atinge 54,8%.

Entre eleitores que votaram em Lula no segundo turno de 2022, a aprovação alcança 91,1%, enquanto entre os que votaram em Jair Bolsonaro a desaprovação chega a 98,3%.

A pesquisa foi realizada com 5.032 brasileiros adultos entre os dias 13 e 18 de maio de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório, método conhecido como Atlas RDR.

A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06939/2026.