Ventania em SP afeta abastecimento de água, diz Sabesp

As fortes ventanias desta quarta-feira, 10, causaram a queda da energia em diversos pontos da região metropolitana de São Paulo. De acordo com a Sabesp, citada pelo Globo, essa falha elétrica impediu o bombeamento de água para residências, o que levou a problemas de abastecimento na região.

Até o momento, mais de 2,2 milhões de clientes da Enel relataram falta de luz — entre os 8,5 milhões atendidos na Grande São Paulo.

Bairros de todas as zonas da capital foram afetados pela falta de água, assim como cidades do ABC Paulista e municípios próximos à Zona Oeste da capital.

A Sabesp recomenda que os clientes "façam consumo consciente da água armazenada nos reservatórios domiciliares até a completa recuperação dos sistemas".

Onde há falta de água em São Paulo?

O problema afeta os seguintes bairros: Americanópolis, Morumbi, Parelheiros, Parque do Carmo, Sacomã, Tucuruvi, Vila Clara, Vila Formosa, Vila Mariana e Vila Romana.

"Os bairros próximos a essas regiões podem ter sido afetados, pois os reservatórios localizados nesses locais atendem a áreas vizinhas", informa a Sabesp.

Quais cidades da Grande São Paulo estão sem água