Ventania em SP afeta abastecimento de água, diz Sabesp

Marginal Pinheiros: ventos intensos derrubam viga metálica em São Paulo (Hugo Bittencourt/Arquivo Pessoal/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17h40.
As fortes ventanias desta quarta-feira, 10, causaram a queda da energia em diversos pontos da região metropolitana de São Paulo. De acordo com a Sabesp, citada pelo Globo, essa falha elétrica impediu o bombeamento de água para residências, o que levou a problemas de abastecimento na região.
Até o momento, mais de 2,2 milhões de clientes da Enel relataram falta de luz — entre os 8,5 milhões atendidos na Grande São Paulo.
Bairros de todas as zonas da capital foram afetados pela falta de água, assim como cidades do ABC Paulista e municípios próximos à Zona Oeste da capital.
A Sabesp recomenda que os clientes "façam consumo consciente da água armazenada nos reservatórios domiciliares até a completa recuperação dos sistemas".
O problema afeta os seguintes bairros: Americanópolis, Morumbi, Parelheiros, Parque do Carmo, Sacomã, Tucuruvi, Vila Clara, Vila Formosa, Vila Mariana e Vila Romana.
"Os bairros próximos a essas regiões podem ter sido afetados, pois os reservatórios localizados nesses locais atendem a áreas vizinhas", informa a Sabesp.
Na Grande São Paulo, os municípios de Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Mauá, Santo André, Santa Isabel e Taboão da Serra, Osasco e São Bernardo do Campo também enfrentam o problema.
Os ventos intensos derrubaram árvores, galhos e objetos sobre a rede elétrica, provocando uma ampla falha no fornecimento de energia na região. Segundo a Enel, 26,86% dos clientes atendidos na Grande São Paulo foram atingidos.
No início da manhã, equipes da concessionária estavam mobilizadas para restabelecer o atendimento a cerca de 700 mil clientes, segundo a nota oficial.
O Corpo de Bombeiros recebeu 514 acionamentos para quedas de árvores, além de cinco chamados para enchentes e dois para desabamentos ou soterramentos. Não há registro de feridos.
A Aena, administradora do Aeroporto de Congonhas, informou que a operação segue aberta para pousos e decolagens. Mesmo assim, devido à decisão das companhias aéreas frente ao vento forte, houve 10 voos alternados, 3 chegadas canceladas e 2 partidas canceladas.
O Aeroporto de Guarulhos (GRU) ainda não se pronunciou sobre eventuais impactos.