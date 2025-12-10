Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Ventania em São Paulo deixa 1 milhão sem energia e voos cancelados

Mais de 17% da distribuição da Enel está interrompida na Grande São Paulo; prefeitura informou que todos os parques municipais vão permanecer fechados até o fim do dia

Ventania: Corpo de Bombeiros recebeu mais de 500 chamados para quedas de árvore nesta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. (Divulgação/X)

Ventania: Corpo de Bombeiros recebeu mais de 500 chamados para quedas de árvore nesta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. (Divulgação/X)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 13h08.

Última atualização em 10 de dezembro de 2025 às 13h21.

Fortes rajadas de vento atingem a capital paulista e a região metropolitana nesta quarta-feira, 10, com registros que chegaram a 80 km/h na estação Mirante de Santana, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as rajadas ao longo do dia podem ser acompanhadas por chuva moderada durante a manhã.

A ventania acontece pela formação de um ciclone extratropical, resultado de uma área de baixa pressão atmosférica que avança desde o Sul do país. O fenômeno está se afastando para o oceano, mas ainda provoca instabilidades significativas no Sudeste.

O Inmet publicou um alerta laranja válido até 21h desta quarta-feira, com previsão de ventos entre 60 km/h e 100 km/h. O órgão alerta para risco de quedas de árvores, destelhamentos e danos em edificações e plantações.

De acordo com a prefeitura de São Paulo, todos os parques municipais permanecerão fechados durante o dia devido à forte ventania. "A medida segue as diretrizes da Portaria nº 038/SVMA/2024, que estabelece protocolos para situações de eventos climáticos extremos, e tem como principal objetivo garantir a segurança dos frequentadores", informa a nota.

Falta de energia atinge mais de 1 milhão de pessoas

Os ventos intensos derrubaram árvores, galhos e objetos sobre a rede elétrica, provocando uma ampla falha no fornecimento de energia na região. Segundo a Enel, 20,12% dos clientes foram afetados — o equivalente a 1.424.802 moradores — entre os 8,5 milhões atendidos na Grande São Paulo.

No início da manhã, equipes da concessionária estavam mobilizadas para restabelecer o atendimento a cerca de 700 mil clientes, segundo a nota oficial.

O Corpo de Bombeiros recebeu 514 acionamentos para quedas de árvores, além de cinco chamados para enchentes e dois para desabamentos ou soterramentos. Não há registro de feridos.

Voos cancelados

A Aena, administradora do Aeroporto de Congonhas, informou que a operação segue aberta para pousos e decolagens. Mesmo assim, devido à decisão das companhias aéreas frente ao vento forte, houve 10 voos alternados, 3 chegadas canceladas e 2 partidas canceladas.

O Aeroporto de Guarulhos (GRU) ainda não se pronunciou sobre eventuais impactos.

Sul do país segue em alerta por ciclone

No Sul, o avanço do ciclone gerou novos alertas. A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu aviso vermelho para sexta e sábado, com previsão de chuva intensa, rajadas que podem ultrapassar 90 km/h e risco de tempestades severas no Oeste, Planaltos e Grande Florianópolis. O Inmet também manteve alerta laranja para todo o estado.

Nota da Enel (na íntegra)

"A Enel Distribuição São Paulo informa que a área de concessão segue sendo afetada por fortes rajadas de vento desde a madrugada, com a entrada de um ciclone extratropical pelo Sul do País. Por causa dos ventos, em alguns pontos a rede elétrica é atingida por objetos e galhos, o que prejudica o fornecimento, além da queda de árvores. Às 10h, a estação Mirante de Santana do Inmet registrou rajadas próximas de 80 km/h.

Equipes da distribuidora estão mobilizadas em campo e atuam para restabelecer o fornecimento de energia para cerca de 700 mil clientes (9,5% das unidades atendidas pela empresa na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital)."

Acompanhe tudo sobre:São Paulo capitalEnergiaEnel

Mais de Brasil

Mais de um milhão de pessoas estão sem energia em São Paulo

Salário mínimo: entenda como valor é calculado anualmente

Confira o valor do salário mínimo dos últimos 10 anos

Salário mínimo em 2026 será de R$ 1.621, confirma governo

Mais na Exame

Pop

'The White Lotus' é a série mais popular de 2025; veja o top 10

Um conteúdo Bússola

Fabricante de bebidas aposta em eventos ao criar ‘planejador de festas’

Brasil

Mais de um milhão de pessoas estão sem energia em São Paulo

Future of Money

Co-CEO da Binace é alvo de ataque hacker em golpe com memecoin