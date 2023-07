Qual é o estado com mais mortes violentas no Brasil em 2022? Veja lista

O Amapá foi o estado mais violento do Brasil em 2022, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgadas nesta quinta-feira, 20, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A região teve uma taxa de mortes violentas de 50,6 por 100 mil habitantes - mais do que o dobro da média nacional.

Apesar da marca, o estado apresentou uma redução no índice em relação ao último ano -- tendência observada no dado consolidado do Brasil. A taxa de homicídios foi de 67,4 por 100 mil habitantes em 2021. Em números absolutos, o Amapá teve 491 mortes em 2021 e 371 mortes em 2022. O segundo estado mais letal foi a Bahia, com taxa de 47,1 por 100 mil habitantes. Na terceira posição, está o Amazonas, com taxa de 38,8 por 100 mil habitantes.

Em números absolutos, o estado que teve mais morte em 2022 foi a Bahia -- que também está na segunda posição no ranking de taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes -- com 6659 homicídios. O Rio de Janeiro, com 4485 mortes, ocupa a segunda posição. São Paulo teve 3735 mortes violentas, porém, é considerado estado menos letal do Brasil, por ter uma taxa de 8,4 mortes por 100 mil habitantes.

Os dados se baseiam em informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais, pelas polícias civis, militares e federal, entre outras fontes oficiais da área da segurança pública. O Anuário é realizado desde 2007 e passou a fazer a série de homicídios a partir de 2011. A publicação é considerada uma importante ferramenta para a transparência e a prestação de contas na área.

Especial retrato da violência no Brasil