Tony Bennett, um dos maiores nomes da música americana, morre aos 96 anos

A cantor Tonny Bennet, de 96 anos, morreu na manhã desta sexta-feira, 21. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista à agência de notícias Associated Press. O motivo da morte ainda não foi divulgada.

Considerado um dos maiores nomes da música americana, Bennett, mais conhecido pela balada "I Left My Heart in San Francisco", fez sua última apresentação ao vivo em 2021. Na ocasião, o show contou com Lady Gaga, chamado "One Last Time". O artista completaria 97 anos no dia 3 de agosto.

Bennett, que foi diagnosticado com Mal de Alzheimer em 2016. Em entrevista no ano de 2021, Danny Bennet, filho do cantor, falou da situação de seu pai: "Ele tem perda de memória de curto prazo. Isto, porém, não quer dizer que ele ainda não tem tudo aquilo armazenado dentro dele. Ele não usa teleprompter. Ele nunca erra uma frase. Sobe no palco e vai", destacou.

Quem é Tony Bennet?

Bennett foi 15 vezes ganhador do Grammy, em 2011, nos palcos de Londres e Copenhague, ele dividiu o microfone com 17 artistas, entre eles Lady Gaga, Michael Buble e Amy Winehouse. O álbum teve 179 mil cópias vendidas na primeira semana, segundo a revista.

Com a música "I Left My Heart in San Francisco", o cantor vendeu mais de 50 milhões de discos em sua carreira, que remontou a 1951, quando ele ficou por 10 semanas no topo da lista de singles da Billboard, com "Because of You"

Tony Bennett estava em sua oitava década como cantor, período no qual gravou mais de 100 álbuns. O seu especial "Tony Bennett: An American Classic", produzido pelo seu amigo Clint Eastwood e exibido em 2007, ganhou sete prêmios Emmy.

Tony já cantou para dez presidentes norte-americanos, entre eles Eisenhower, John Kennedy, Lyndon Johnson, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush pai & filho, George Clinton e Barack Obama. Ele também trabalhou e marchou ao lado de Martin Luther King em sua famosa caminhada pelos direitos civis, em 1965.

Parceria com Lady Gaga e Frank Sinatra

Em sua última apresentação em 2021, Tony cantou ao lado de Lady Gaga no Radio City Music Hall da cidade de Nova York. A dupla também gravou um segundo álbum de duetos clássicos entre 2018 e 2020 lançado em outubro do mesmo ano.