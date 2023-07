Fórum de Segurança Pública divulga o retrato da violência no Brasil nesta quinta-feira

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulga nesta quinta-feira, 19, a 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com dados inéditos sobre ocorrências criminais registradas em 2022, como as mortes violentas intencionais no país, além dos registros de violência contra a mulheres e crianças, estelionato, crimes de stalking, porte e posse de armas de fogo, pessoas desaparecidas, entre outros. O levantamento é considerado um retrato da violência no Brasil.

Os dados se baseiam em informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais, pelas polícias civis, militares e federal, entre outras fontes oficiais da área da segurança pública. O Anuário, realizado desde 2007, é considerado uma ferramenta importante para a promoção da transparência e da prestação de contas na área.

Segundo o Fórum, a ideia é que os dados produzam conhecimento, incentivem a avaliação de políticas públicas e promovam o debate de novos temas na agenda do setor de segurança. Trata-se do mais amplo retrato da segurança pública brasileira.

Balanço de 2021

Em 2021, o Brasil teve queda no número de mortes violentas. Na época, as mudanças demográficas, as políticas de prevenção à violência focalizadas e modelos de integração policial e a criação do sistema único de segurança público foram apontados como alguns dos fatores para o resultado.