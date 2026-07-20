PSDB oficializa candidatura de Ciro Gomes ao governo do Ceará após 32 anos

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB - CE) voltará à disputa pelo governo do estado nas eleições de 2026. O partido confirmou nesta segunda-feira, 20, que Ciro foi o nome escolhido para a disputa 32 anos após o fim de seu mandato. Atualmente, o estado é governado por Elmano de Freitas (PT - CE), nome relevante no campo governista.

A candidatura foi oficializada durante a convenção da federação PSDB-Cidadania, que também homologou os nomes de 23 candidatos à Câmara dos Deputados e 45 à Assembleia Legislativa do Ceará.

Ao discursar após a confirmação, Ciro afirmou estar motivado para a campanha e disse que encara a candidatura como uma grande responsabilidade.

"Estou mais do que entusiasmado, estou compenetrado da grave responsabilidade que as senhoras e os senhores colocam sobre as minhas mãos. Não sei se estou preparado, mas estou entusiasmado em levar essa bandeira à vitória", declarou o ex-governador.

Formação de chapa

O tucano ainda aguarda a realização das convenções dos demais partidos de oposição para concluir a formação da chapa.

A expectativa é que o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil) seja confirmado como candidato a vice-governador.

Para as vagas ao Senado, são cotados o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) e o deputado estadual Alcides Fernandes (PL).

Candidatura provocou divergências no PL

A decisão de apoiar Ciro Gomes também provocou divergências dentro do campo bolsonarista. O tema ganhou destaque após o deputado federal André Fernandes (PL), presidente estadual da legenda, anunciar em maio apoio ao ex-governador como estratégia para enfrentar a administração petista no Ceará.

Na ocasião, André Fernandes afirmou que, apesar das divergências políticas do passado, considerava necessária uma união entre grupos de oposição. Segundo ele, "toda ajuda é bem-vinda" para derrotar o atual governo estadual.

A posição, no entanto, encontrou resistência da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que se manifestou publicamente contra a aproximação.

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Durante o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão ao governo cearense, Michelle criticou a aliança e também compartilhou um vídeo em que Ciro faz duras críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Com informações de O Globo