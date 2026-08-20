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Governo anuncia R$ 2,3 bilhões para infraestrutura de IA e supercomputador no Brasil

Anúncio foi feito durante pronunciamento no Parque Tecnológico de Macaíba, a cerca de 30 quilômetros de Natal. O supercomputador será instalado na região

Governo: plano inclui também a criação de uma infraestrutura de computação avançada no Rio de Janeiro

Governo: plano inclui também a criação de uma infraestrutura de computação avançada no Rio de Janeiro

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 19h56.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira, 20, no Rio Grande do Norte, um pacote de R$ 2,3 bilhões para a compra de um supercomputador e a criação de uma nova infraestrutura nacional de computação avançada. O investimento ainda inclui transferência de tecnologia, desenvolvimento de inteligência artificial (IA) em português e formação de mão de obra especializada.

O pacote prevê a instalação do Centro Nacional de Transparência Algorítmica e IA Confiável, além de um acordo de cooperação técnica para estruturar uma “nuvem brasileira”, que pode ser utilizada por governos, pesquisadores e empresas.

O anúncio foi feito durante pronunciamento no Parque Tecnológico de Macaíba, a cerca de 30 quilômetros de Natal. Segundo Lula, o supercomputador será instalado na região metropolitana.

O plano inclui também a criação de uma infraestrutura de computação avançada no Rio de Janeiro, a partir de uma parceria entre a RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) e a chinesa Huawei. A iniciativa faz parte da estratégia de estruturar uma nuvem nacional, com máquinas instaladas no Brasil e maior controle sobre o software utilizado.

Como os recursos serão distribuídos

Segundo o governo, os recursos estão previstos no FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), dentro do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (Pbia). A União deve destinar:

  • cerca de R$ 1 bilhão para o edital de compra do supercomputador;
  • R$ 1,27 bilhão, ao longo de quatro anos, para o centro de computação avançada no Rio de Janeiro;
  • R$ 125 milhões para o desenvolvimento de chips livres de patentes;
  • R$ 50 milhões para o Centro Nacional de Transparência Algorítmica e IA Confiável, que será conduzido por pesquisadores da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

O centro terá como função produzir análises sobre riscos e falhas de modelos de IA disponíveis no mercado, em uma proposta semelhante à estrutura já existente na Europa.

A parceria para a criação da “nuvem brasileira” com empresas de tecnologia ainda não tem custo definido no orçamento.

egundo o governo, mais de R$ 1 bilhão já foi aplicado na instalação de servidores de nuvem fornecidos por grandes empresas de tecnologia, atualmente sob controle do Serpro e da Dataprev.

A proposta agora é que esses servidores passem a ser fabricados no Brasil e operem com software compartilhado com a União.

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