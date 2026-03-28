Lula e Flávio Bolsonaro empatam em todos os cenários de 1º turno, diz Gerp

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem em empate técnico em todos os cenários de primeiro turno das eleições de 2026, segundo pesquisa Gerp divulgada neste sábado, 28.

No primeiro cenário estimulado, Lula tem 38% das intenções de voto, contra 36% de Flávio Bolsonaro. Já no segundo, o presidente marca 38%, enquanto o senador aparece com 37%.

No terceiro cenário, há empate numérico, com 37% para cada candidato. No quarto, Flávio Bolsonaro registra 40%, enquanto Lula soma 38%. Em todos os casos, a diferença está dentro da margem de erro de 2,24 pontos percentuais.

Na intenção espontânea, Lula aparece com 33% das citações, enquanto Flávio Bolsonaro soma 27%. O ex-presidente Jair Bolsonaro registra 3%, e outros nomes não passam de 1%.

Entre os demais nomes testados, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB) tem 7% em todos os cenários estimulados. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) varia entre 3% e 5%, enquanto po governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), chega a até 5%.

Ratinho Jr (PSD), que já anunciou que não disputará a eleição, aparece com até 5%, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), tem até 3%, a depender do cenário. Renan Santos (Missão) marca 1%, enquanto Aldo Rebelo (DC) não pontua.

Os indecisos chegam a 30% na pesquisa espontânea e caem para até 4% nos cenários estimulados.

Intenção espontânea

Na pesquisa espontânea, Lula aparece com 33% das citações, seguido por Flávio Bolsonaro, com 27%.[/grifar] O ex-presidente Jair Bolsonaro registra 3%.

Ciro Gomes, Tarcísio de Freitas, Ratinho Jr, Romeu Zema e Ronaldo Caiado têm 1% cada, enquanto Eduardo Leite e Michelle Bolsonaro não pontuam.

Outros candidatos somam 2%, e 30% dos entrevistados dizem não saber ou não responder.

A pesquisa Gerp entrevistou 2.000 brasileiros adultos entre os dias 20 e 25 de março de 2026, por meio de telefone atráves de sistema CATI.

A margem de erro do levantamento é de 2,24 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número 02846/2026.

Cenários 1º turno Gerp (março 2026)

Cenário 1

Lula: 38%

Flávio Bolsonaro: 36%

Ciro Gomes: 7%

Ratinho Jr: 4%

Romeu Zema: 3%

Ronaldo Caiado: 3%

Renan Santos: 1%

Aldo Rebelo: 0%

Nenhum deles: 3%

Não sabe/Não respondeu: 6%

Cenário 2

Lula: 38%

Flávio Bolsonaro: 37%

Ciro Gomes: 7%

Ronaldo Caiado: 5%

Romeu Zema: 5%

Renan Santos: 1%

Aldo Rebelo: 0%

Nenhum deles: 3%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Cenário 3

Flávio Bolsonaro: 37%

Lula: 37%

Ciro Gomes: 7%

Ratinho Jr: 5%

Romeu Zema: 4%

Renan Santos: 1%

Aldo Rebelo: 0%

Nenhum deles: 4%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Cenário 4