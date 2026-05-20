Real Time Big Data: Elmano tem 43% e Ciro, 40%, em 1º turno no CE

O governador Elmano de Freitas (PT) e o pré-candidato Ciro Gomes (PSDB) aparecem tecnicamente empatados em um cenário de primeiro turno na disputa pelo governo do Ceará, segundo o levantamento do instituto Real Time Big Data divulgado nesta quarta-feira, 20.

De acordo com a pesquisa, Elmano tem 43% das intenções de voto contra os 40% de Ciro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, configurando empate técnico.

Em terceiro lugar aparece o senador Eduardo Girão (Novo), com 8% das intenções de voto. Jarir Pereira (Psol) tem 2%, e Geovani Sampaio (PRD) está com 1%.

Tanto o índice de não resposta quanto de votos brancos e nulos somam 3%.

Segundo turno e votabilidade

A pesquisa simulou um cenário de segundo turno entre Elmano de Freitas e Ciro Gomes. Neste embate, a diferença entre os pré-candidatos é de 1%. Elmano aparece com 46% e Ciro com 45%.

Neste recorte, votos brancos e nulos somam 5%, e 4% não soube ou não quis responder.

O estudo também mediu a votabilidade dos pré-candidatos.

Ao todo, 39% afirmam conhecer Ciro Gomes e, por isso, não votariam nele. Outros 19% votariam nele com certeza e 36% consideram a possibilidade de voto. Apenas 6% dizem não conhecê-lo o suficiente para opinar.

Sobre o governador Elmano de Freitas, 38% afirmam que conhecem e não votariam, 26% votariam com certeza e 33% consideram o voto. Somente 3% não o conhecem o suficiente.

Outro candidato com grande índice de rejeição é Eduardo Girão. Ao todo, 39% dos entrevistados dizem conhecer o pré-candidato e que, por isso, não votariam nele. Outros 29% não o conhecem suficientemente, 28% consideram a possibilidade de voto e somente 4% votariam nele com certeza.

Avaliação do governo

O levantamento questionou a satisfação do eleitorado com o governo de Elmano de Freitas. Ao todo, 58% dos cearenses aprovam a gestão do petista, contra 39% que desaprovam.

Na questão qualitativa, 40% dos respondentes consideram o mandato ótimo ou bom, 34% julgam regular e 25% consideram ruim ou péssimo.

O instituto Real Time Big Data ouviu 1600 eleitores do Ceará entre os dias 18 e 19 de maio. As respostas têm índice de confiança de 95%, com dois pontos percentuais de margem de erro para mais ou para menos. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código CE-03506/2026.