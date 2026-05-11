Ciro Gomes descarta candidatura à Presidência e confirma disputa no Ceará

O ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) afirmou nesta segunda-feira, 11, que não será candidato à Presidência da República e disputará o governo do Ceará.

Ciro participou nesta manhã do Fórum Otimista Brasil 2026, organizado pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).

Em entrevista ao G1, ele afirmou que, “apesar do amor pelo Brasil”, desta vez pesou mais a decisão de disputar o governo cearense.

“Queria ser uma opção para essa polarização, mas pendi para o Ceará”, afirmou.

Quarto colocado nas eleições presidenciais de 2022, Ciro deixou o PDT e se filiou ao PSDB. O presidente nacional da sigla, Aécio Neves, convidou o ex-ministro para disputar a Presidência pela legenda.

Em suas redes sociais, Ciro já anunciou que lançará, no dia 16 de maio, sua pré-candidatura ao governo do Ceará. O evento ocorrerá no Conjunto Ceará e é descrito pelo ex-ministro como um “encontro marcado com a história”.

Hoje, o ex-governador aparece como um nome competitivo na disputa pelo governo do Ceará. Ciro deve enfrentar o atual governador, Elmano de Freitas (PT). Nas últimas pesquisas, o tucano lidera ou aparece numericamente à frente de Elmano em cenários de empate técnico.

Antes do convite para ser presidenciável, Ciro negociava uma aliança com o PL, partido do senador Flávio Bolsonaro (PL), no Ceará.