Previsão do tempo: Sul e Sudeste têm risco de temporais nesta terça; veja áreas

Redação Exame
Publicado em 31 de março de 2026 às 09h36.
Um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) que se desloca do oceano Atlântico em direção ao continente deve intensificar as chuvas no Sul e no Sudeste do Brasil a partir desta terça-feira, 31.
Por causa da atuação desse sistema, há risco de temporais em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.
O VCAN é uma área de alta pressão formada na alta troposfera, com ventos que giram no sentido horário. Ele pode provocar chuva, ventos intensos e agitação marítima.
Em São Paulo, as pancadas começam ainda nesta terça e devem se intensificar à tarde. Há risco de temporais no interior e no sul do estado.
Na capital, a máxima não deve passar dos 26°C, após nove dias seguidos com temperaturas acima de 30°C.
Entre quarta e sábado, a previsão é de pancadas quase diárias entre a tarde e a noite, com sol pela manhã.
No Rio de Janeiro, a terça-feira tem chuva moderada a forte ao longo do dia, com máxima de 32°C.
O litoral sul e a região serrana também devem registrar pancadas com risco de temporal. Segundo a Climatempo, há alerta para rajadas de até 50 km/h na Região dos Lagos e no litoral norte.
Em Belo Horizonte, o dia começa com sol entre nuvens, mas as pancadas ganham força à tarde, podendo ser moderadas a fortes, com máxima de 32°C.
No sul e no centro de Minas Gerais, o alerta para temporais vale ao longo de toda a semana.
No Paraná e em Santa Catarina, as instabilidades aumentam com a chegada do VCAN.
Em Curitiba, há previsão de pancadas ao longo do dia, com possibilidade de nevoeiro na madrugada e garoa à noite. A máxima fica em torno de 23°C.
O interior e o norte do Paraná, além do litoral catarinense, têm maior risco de temporais, com rajadas de vento acima de 40 km/h.
No Rio Grande do Sul, Porto Alegre tem sol entre poucas nuvens e máxima de 30°C. A chuva se concentra no litoral norte e no nordeste do estado.
No Centro-Oeste, o calor predomina durante a semana, com pancadas isoladas principalmente à tarde.
Em Campo Grande, a terça tem sol entre nuvens e máxima de 32°C. Em Cuiabá, não há previsão de chuva, com máxima de 31°C.
No Distrito Federal e em Goiás, as pancadas ganham força entre o fim da manhã e o início da tarde.
A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% em áreas do oeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul.
No Nordeste, a Zona de Convergência Intertropical mantém instabilidades até sábado.
Maranhão e Piauí devem registrar os maiores volumes, principalmente no norte dos estados. Há risco de temporais também no Ceará, oeste do Rio Grande do Norte e da Paraíba, além do litoral da Bahia.
Na Região Norte, a previsão é de chuva intensa em grande parte do Amazonas, Acre, Roraima e áreas do Pará ao longo da semana.
O acumulado pode chegar a 150 milímetros no extremo norte até sábado, o maior volume previsto no país.
O feriado de Páscoa deve ter pancadas de chuva em grande parte do Brasil, com destaque para Norte e Nordeste.
Na Sexta-feira Santa, 3, a chuva aparece em boa parte do Centro-Sul, principalmente à tarde e à noite. No Sudeste, cidades como São Paulo, Rio e Belo Horizonte têm pancadas rápidas e temperaturas entre 27°C e 32°C.
No sábado, 4, o padrão se mantém, com pancadas no Sudeste e maior presença de nuvens no Sul.
No domingo de Páscoa, 5, o tempo deve dar uma trégua em parte do Sul e do Sudeste, com temperaturas mais amenas. Em São Paulo, a máxima prevista é de 25°C.
Mesmo com a melhora em algumas áreas, o restante do país segue com calor e pancadas típicas de fim de dia.