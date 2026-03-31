Previsão do tempo: Sul e Sudeste têm risco de temporais nesta terça; veja áreas

Um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) que se desloca do oceano Atlântico em direção ao continente deve intensificar as chuvas no Sul e no Sudeste do Brasil a partir desta terça-feira, 31.

Por causa da atuação desse sistema, há risco de temporais em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

O VCAN é uma área de alta pressão formada na alta troposfera, com ventos que giram no sentido horário. Ele pode provocar chuva, ventos intensos e agitação marítima.

SP tem queda de temperatura e risco de temporais

Em São Paulo, as pancadas começam ainda nesta terça e devem se intensificar à tarde. Há risco de temporais no interior e no sul do estado.

Na capital, a máxima não deve passar dos 26°C, após nove dias seguidos com temperaturas acima de 30°C.

Entre quarta e sábado, a previsão é de pancadas quase diárias entre a tarde e a noite, com sol pela manhã.

Rio e Minas têm chuva forte e alerta de vento

No Rio de Janeiro, a terça-feira tem chuva moderada a forte ao longo do dia, com máxima de 32°C.

O litoral sul e a região serrana também devem registrar pancadas com risco de temporal. Segundo a Climatempo, há alerta para rajadas de até 50 km/h na Região dos Lagos e no litoral norte.

Em Belo Horizonte, o dia começa com sol entre nuvens, mas as pancadas ganham força à tarde, podendo ser moderadas a fortes, com máxima de 32°C.

No sul e no centro de Minas Gerais, o alerta para temporais vale ao longo de toda a semana.

Sul tem instabilidade em alta e risco de vento

No Paraná e em Santa Catarina, as instabilidades aumentam com a chegada do VCAN.

Em Curitiba, há previsão de pancadas ao longo do dia, com possibilidade de nevoeiro na madrugada e garoa à noite. A máxima fica em torno de 23°C.

O interior e o norte do Paraná, além do litoral catarinense, têm maior risco de temporais, com rajadas de vento acima de 40 km/h.

No Rio Grande do Sul, Porto Alegre tem sol entre poucas nuvens e máxima de 30°C. A chuva se concentra no litoral norte e no nordeste do estado.

Centro-Oeste segue com calor e pancadas isoladas

No Centro-Oeste, o calor predomina durante a semana, com pancadas isoladas principalmente à tarde.

Em Campo Grande, a terça tem sol entre nuvens e máxima de 32°C. Em Cuiabá, não há previsão de chuva, com máxima de 31°C.

No Distrito Federal e em Goiás, as pancadas ganham força entre o fim da manhã e o início da tarde.

A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% em áreas do oeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Nordeste e Norte têm chuva frequente e temporais

No Nordeste, a Zona de Convergência Intertropical mantém instabilidades até sábado.

Maranhão e Piauí devem registrar os maiores volumes, principalmente no norte dos estados. Há risco de temporais também no Ceará, oeste do Rio Grande do Norte e da Paraíba, além do litoral da Bahia.

Na Região Norte, a previsão é de chuva intensa em grande parte do Amazonas, Acre, Roraima e áreas do Pará ao longo da semana.

O acumulado pode chegar a 150 milímetros no extremo norte até sábado, o maior volume previsto no país.

Vai chover na Páscoa?

O feriado de Páscoa deve ter pancadas de chuva em grande parte do Brasil, com destaque para Norte e Nordeste.

Na Sexta-feira Santa, 3, a chuva aparece em boa parte do Centro-Sul, principalmente à tarde e à noite. No Sudeste, cidades como São Paulo, Rio e Belo Horizonte têm pancadas rápidas e temperaturas entre 27°C e 32°C.

No sábado, 4, o padrão se mantém, com pancadas no Sudeste e maior presença de nuvens no Sul.

No domingo de Páscoa, 5, o tempo deve dar uma trégua em parte do Sul e do Sudeste, com temperaturas mais amenas. Em São Paulo, a máxima prevista é de 25°C.

Mesmo com a melhora em algumas áreas, o restante do país segue com calor e pancadas típicas de fim de dia.