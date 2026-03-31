Chuva em São Paulo hoje: Inmet emite alerta laranja; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para o risco de chuvas intensas no estado de São Paulo nesta terça-feira, 31. Mesmo com clima ensolarado na parte da manhã, o período da tarde e da noite deve ser instável.

O aviso do Inmet contempla a faixa litorânea, Grande São Paulo e a região sul do estado.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) também alertou que pode haver pancadas de intensidade moderada a forte.

Chove em São Paulo hoje?

As chuvas em São Paulo devem começar no início da tarde.

Segundo o Climatempo, a temperatura mínima deve ser de 18°C e a máxima de 25°C. O volume acumulado de chuva na capital paulista pode chegar a 29,6 milímetros (mm).

Também há probabilidade de alagamentos, transbordamento de rios e córregos e rajadas de ventos, que podem ocasionar queda de árvores.

Alerta amarelo para estado de São Paulo

No estado de São Paulo, as regiões com mais instabilidade são o sul, leste, litoral e interior.

Diferente da capital, que registra temperaturas mais amenas, no norte e oeste os termômetros continuam altos.

Confira algumas temperaturas máximas de destaque em São Paulo nesta terça-feira.

Araçatuba (SP) - mínima de 21°C e máxima de 30°C;

mínima de 21°C e máxima de 30°C; Presidente Prudente (SP) - mínima de 22°C e máxima de 30°C;

mínima de 22°C e máxima de 30°C; Sorocaba (SP) - mínima de 17°C e máxima de 25°C;

mínima de 17°C e máxima de 25°C; Campinas (SP) - mínima de 18°C e máxima de 24°C;

mínima de 18°C e máxima de 24°C; Ubatuba (SP) - mínima de 19°C e máxima de 22°C;

mínima de 19°C e máxima de 22°C; Santos (SP) - mínima de 21°C e máxima de 22°C;

Tempo instável na Região Sudeste

O Climatempo indica que o fenômeno Vórtice Ciclônico em Altos Níveis da Atmosfera (VCAN) deve incidir sobre o oceano e intensificar as instabilidades no litoral paulista e fluminense, causando chuvas desde o começo do dia.

No norte e sul de Minas Gerais, as chuvas devem ocorrer de forma fraca e isolada ao longo da terça-feira.

Previsão do tempo para outros estados

Para o Inmet, o alerta laranja se estende por outros estados, como a porção leste do Paraná e Santa Catarina.

Nessa área dos estados, a previsão é de 30 mm a 60 mm de precipitações por hora ou acumulado entre 50 mm e 100 mm por dia. Os ventos podem variar entre 60 km/h e 100 km/h.

Nas outras cidades dos estados, o Inmet classifica no nível "amarelo" de risco, com chuva entre 20 mm e 30 mm por hora e ventos entre 40 km/h e 60 km/h.

Também pode haver chuva de granizo e risco baixo de corte de energia, queda de árvores e danos às plantações.

Em Curitiba (PR), a mínima é de 17°C e a máxima de 23°C.

Já na capital catarinense, Florianópolis (SC), as temperaturas são mais altas e ficam entre 22°C e 27°C.

No centro-oeste do Rio Grande do Sul o alerta vermelho para ondas de calor é válido até às 18h desta terça-feira. A depender da situação no final do dia, o período de aviso pode ser estendido.

Alerta laranja também é válido nas regiões Norte e Nordeste

Assim como no Sul, o alerta do Inmet também foi emitido para o litoral nordestino e parte do Amazonas.

O instituto avisa que chuvas intensas podem atingir a região.

De acordo com previsão do Climatempo, em Manaus (AM) há 86% de chance de chuva com volume acumulado de 10,8 mm.