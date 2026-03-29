Bauducco faz maior investimento em cinco anos na Páscoa e mira 10 milhões de colombas

A Bauducco chega à Páscoa de 2026 com o maior investimento dos últimos cinco anos e projeção de crescimento de 12% no faturamento da sazonalidade.

A estratégia da companhia, fundada em 1952 e com presença em mais de 200 mil pontos de venda, se apoia na ampliação de portfólio, no reforço da execução no varejo e na expansão para ocasiões de consumo além dos tradicionais ovos de chocolate.

A empresa não divulga o valor do aporte, mas o movimento indica uma tentativa de ganhar espaço em uma sazonalidade historicamente concentrada em fabricantes de chocolate, como Nestlé, Mondelez, Cacau Show e Arcor.

O ponto de partida está na categoria de colombas, um dos principais motores da data para a companhia. A projeção se apoia em dados da Abimapi. Segundo a entidade, o segmento cresceu 3,8% em volume e 9,2% em valor entre 2024 e 2025, passando de R$ 110 milhões para cerca de R$ 120 milhões em faturamento, com 8,4 mil toneladas comercializadas.

Com esse cenário, a Bauducco projeta vender mais de 10 milhões de unidades de colombas nesta Páscoa. O produto mantém a tecnologia de fermentação natural, já utilizada nos panettones e chocottones da marca, e é tratado como o principal ativo para capturar demanda na data.

Colombas como âncora, ChocoBakery como diferenciação

A estratégia da marca se divide basicamente em dois eixos. O primeiro é a consolidação da liderança em colombas, categoria em que a Bauducco atua há décadas. O segundo é a expansão da linha ChocoBakery, que inclui produtos como Choco Biscuit, pão de mel, Chocottone Bites e Choco Tubes.

A lógica é disputar espaço como alternativa de presente e consumo imediato, em diferentes faixas de preço e com maior recorrência de compra, além de ampliar as ocasiões de consumo.

"A Páscoa de 2026 marca um momento histórico para a Bauducco. Com produtos hero como o Bauducco Choco Biscuit, em que fomos pioneiros no mercado, estamos expandindo as ocasiões de consumo e de presenteáveis saindo do óbvio. A variedade de oportunidades é nosso foco e queremos que os consumidores encontrem desde as tradicionais colombas às opções mais indulgentes", diz Luis Iannini, diretor de marketing da Bauducco.

Execução no ponto de venda

No varejo, a empresa afirma ter ampliado em 50% o número de lojas impactadas pela estratégia de trade marketing em relação ao ciclo anterior.

A execução deixa de se concentrar apenas nas gôndolas sazonais — onde a disputa com marcas de chocolate se dá nos pontos de extra — e passa a priorizar presença em diferentes áreas da loja, com foco em ampliar visibilidade e capturar compras por impulso ao longo da jornada.

“Enquanto o mercado tradicional se concentra nas parreiras de ovos, o ‘Jeito Bauducco de fazer a Páscoa' ocupa todos os espaços da jornada de compra do consumidor. Nosso objetivo é estar presente em gôndolas estratégicas e pontos de contato de alta proximidade", diz Eduardo Abritta, diretor de trade marketing da Bauducco.

Segundo ele, a marca conta com a conexão emocional com o consumidor e "seu histórico com a Páscoa para executar um planejamento antecipado de excelência com os varejistas."

Engajamento digital

Na frente digital, a Bauducco lança a 3ª temporada do Desafio Bauducco Lovers. Criado pela agência Ampfy, o projeto adota o formato de reality show para estimular conteúdo gerado por usuários (UGC) e ampliar o engajamento com a marca. As duas edições anteriores somaram mais de 40 milhões de visualizações.

Em 2026, o projeto passa a ocupar um papel mais central na estratégia e amplia sua integração com o ecossistema da marca, conectando ativos como Bauducco Loja, Casa Bauducco e a plataforma de conteúdo Bauducco Cozinha.

A nova temporada também eleva a dinâmica da competição. Os participantes passam a competir em duplas e percorrem um circuito que integra diferentes pontos de contato físicos e digitais, com o objetivo de mostrar a versatilidade do portfólio da marca em diferentes momentos de consumo ao longo de uma mesma narrativa.

A edição será apresentada pelo influenciador Leo, do perfil @BomDiaLeo, em uma tentativa de aproximar a comunicação da linguagem da Geração Z. A dupla vencedora será definida pelo público, por meio da hashtag oficial, com anúncio previsto para 3 de abril nas redes sociais da marca.

Portfólio diverso

O portfólio da Bauducco para a Páscoa de 2026 é organizado em diferentes faixas de preço e ocasiões de consumo, incluindo produtos 'on the go', itens familiares e kits presenteáveis. A ideia é ampliar a participação na data sem depender apenas das colombas.

Na frente de consumo imediato, a empresa terá o Biscoito de Páscoa Bauducco (90g), descrito como amanteigado em formatos temáticos com lascas sabor chocolate, além da Mini Bauducco Chocolomba Gotas (80g) e da Mini Bauducco Colomba Frutas (80g), ambas em embalagem flowpack.

Para consumo familiar, a marca venderá Bauducco Colomba Frutas e Bauducco Chocolomba Gotas nas versões de 400g e 600g, sendo a maior em embalagem presenteável. Também entram nessa frente a Chocolomba M&M’s (80g), a Chocolomba Mousse (500g) e a Chocolomba Trufa (500g).

Na frente de kits, a empresa terá o Kit Feliz Páscoa, com dois rolls de chocolate, um pão de mel, dois Choco Biscuit, um Wafer Snack e um Big Cookie em embalagem presenteável. Esse kit será vendido apenas nas regiões Sul e Sudeste.

A linha ChocoBakery, por sua vez, reúne o Choco Biscuit ao leite, meio amargo e branco (80g cada), o Choco Tube (80g), o pão de mel em embalagem presenteável (180g) e em versão unitária (30g), o Chocottone Bites (107g), além dos Choco Pipoca e Choco Brownie (70g e 80g, respectivamente). Os três últimos integram uma parceria com a Netflix, com branding co-desenvolvido entre as duas empresas.