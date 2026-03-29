Curitiba 333 anos: revitalização do centro ganha polo de eventos de R$ 22 mi

Aniversariante deste domingo 29, Curitiba chega aos 333 anos consolidando um novo ciclo de reocupação urbana, dinamismo econômico e fortalecimento da economia da experiência, com projetos que reposicionam o Centro da capital paranaense e ampliam sua atratividade para eventos, turismo e negócios.

Um dos exemplos mais recentes desse movimento é a transformação do histórico Cine Lido, que recebe investimento de R$ 22 milhões para se tornar um espaço multiuso voltado a shows e eventos, com capacidade para até 2,5 mil pessoas e cerca de 3 mil metros quadrados de área. O empreendimento acompanha o movimento de revitalização da região central, liderado pela prefeitura, e o crescimento do mercado de entretenimento na cidade.

Referência cultural de Curitiba no final dos anos 1950, o Cine Lido chegou a ter a maior tela de cinema do Sul do Brasil e a projetar os mais aclamados lançamentos da indústria. Fechado desde os anos 2000, o espaço ressurge na cena da capital paranaense como um empreendimento multiuso para shows e eventos.

Com cerca de 3 mil metros quadrados de área e acessibilidade total a todos os andares, a casa terá capacidade para até 2,5 mil pessoas. A abertura, prevista para julho deste ano, acompanha o movimento de revitalização da região central, liderado pela prefeitura, e o crescimento do mercado de entretenimento na cidade.

Com investimento de cerca de R$ 22 milhões, o novo Cine Lido é uma aposta dos empresários Malu Cornelsen e Patrik Cornelsen, também à frente da Planeta Brasil Entretenimento, e de Gian Zambon e Bruno Neves, que comandam a SevenX. A expertise do grupo em grandes espetáculos e festivais de música foi decisiva.

“Enxergamos o grande potencial do espaço e estamos fazendo dele algo capaz de receber todo tipo de produção e atração”, diz Patrik Cornelsen, da Planeta Brasil Entretenimento.

O projeto arquitetônico é assinado pelo arquiteto João Uchoa, responsável pela cenografia de iniciativas como Rock In Rio, The Town e Qualistage, e André Henning planejou a decoração e interiores. Com tecnologias, estrutura e equipamentos de ponta e parceria com as maiores empresas do ramo no mundo, a casa se coloca como referência nacional no entretenimento. A Heineken entra como cervejaria oficial e a Ticketmaster, como tiqueteira oficial.

A retomada do imóvel começou a ganhar forma no pós-pandemia, quando o setor de eventos buscava novas estruturas para a realização de festas e shows.“Estávamos em busca de um novo espaço para eventos na cidade”, diz Patrik Cornelsen, da Planeta Brasil Entretenimento.

Naquele momento, parte dos equipamentos culturais havia fechado ou perdido relevância após o período de restrições entre 2020 e 2021. Foi então que o prédio do Cine Lido apareceu como oportunidade.

“Chamou atenção o fato de ser um espaço grande, central e que já tinha histórico de isolamento acústico — algo raro e essencial para eventos”, diz Malu Cornelsen, da Planeta Brasil Entretenimento. “No início era só uma ideia. Hoje, entrar no espaço é emocionante. Vai ser ainda mais quando as portas abrirem e o público estiver ali dentro vivendo essa experiência.”

O projeto da casa coincide com a primeira configuração do cinema, com projeto de isolamento e tratamento acústico. A proposta permite reviver a essência cultural do imóvel com sustentabilidade e inovações em serviços e tecnologia.

Com soluções como o reaproveitamento de água pluvial, a geração de energia solar e a gestão de resíduos, o espaço alcança a neutralidade de carbono e se integra a uma estratégia de reuso adaptativo.

A compra de ingressos, estacionamento e itens de A&B poderá ser feita de maneira antecipada, formando uma base de dados de perfis e consumo, com uso de inteligência artificial e inúmeras possibilidades de interação com o público, que ainda conta com elevador e acessibilidade total.

Considerando as necessidades de diferentes tipos de eventos, a casa tem 18 metros de pé direito e possibilita a instalação de estruturas de grande porte, além de contar com toneladas de equipamentos de som e luz já dentro da casa, seis bares e camarote corporativo.

Estrutura inovadora

O projeto também se insere em um movimento mais amplo que tem reposicionado Curitiba na rota de grandes turnês internacionais. Nos últimos anos, a cidade passou a atrair artistas de diversas partes do mundo e eventos de grande porte, impulsionada por medidas como a redução do ISS (Imposto sobre Serviços) de 5% para 2% para eventos culturais, o que tornou a capital mais competitiva para produtores.

O resultado é uma agenda cada vez mais intensa e o crescimento do público: a frequência em shows musicais na cidade subiu nos últimos anos, refletindo o aquecimento do setor. Neste contexto, o Cine Lido nasce para oferecer uma experiência diferente do que Curitiba está acostumada, diz Bruno Neves, da SevenX.

“É um espaço que aproxima público e artista, com tecnologia e conforto pensados para que cada pessoa tenha a sensação de estar próxima do palco, independentemente de onde esteja”, diz Bruno Neves. “Além disso, o Cine Lido nasce como um espaço completo: ele é modular, comporta diferentes tipos de eventos, tem estrutura técnica de ponta e uma operação pronta, o que facilita tanto para o público quanto para quem produz.”

Economia local

Com a nova proposta, o Cine Lido, localizado na Rua Desembargador Ermelino de Leão, no Centro de Curitiba, passa a integrar o projeto de revitalização da região central da capital. A iniciativa é conduzida pela prefeitura e busca estimular a ocupação qualificada, o turismo e a atividade econômica no entorno.

“A reforma do Cine Lido é um dos grandes exemplos de parceria entre setor público e iniciativa privada na revitalização do centro. Com essa iniciativa, os curitibanos ganham uma ótima opção de entretenimento e cultura na região central e a cidade ganha em dinamismo econômico, com geração de emprego e renda”, diz Eduardo Pimentel, prefeito de Curitiba.

Para Gian Zambon, o impacto do projeto vai além da transformação do espaço físico. “O Cine Lido traz transformação, impulsionamento econômico, traz cultura, contribuição social e melhoria na qualidade de vida de todo o seu entorno. Com a chegada desse equipamento, ganha o mercado local, a indústria do entretenimento e todos os curitibanos, com novas possibilidades de música, mais arte e mais cultura”, diz Gian Zambon, da SevenX.