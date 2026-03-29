Curitiba 333 anos: revitalização do centro ganha polo de eventos de R$ 22 mi

Bruno Neves e Gian Zambon, da SevenX; e Malu e Patrik Cornelsen, da Planeta Brasil Entretenimento (Antônio More, MorePress/Divulgação)
Editor da Região Sul
Publicado em 29 de março de 2026 às 15h10.
Aniversariante deste domingo 29, Curitiba chega aos 333 anos consolidando um novo ciclo de reocupação urbana, dinamismo econômico e fortalecimento da economia da experiência, com projetos que reposicionam o Centro da capital paranaense e ampliam sua atratividade para eventos, turismo e negócios.
Um dos exemplos mais recentes desse movimento é a transformação do histórico Cine Lido, que recebe investimento de R$ 22 milhões para se tornar um espaço multiuso voltado a shows e eventos, com capacidade para até 2,5 mil pessoas e cerca de 3 mil metros quadrados de área. O empreendimento acompanha o movimento de revitalização da região central, liderado pela prefeitura, e o crescimento do mercado de entretenimento na cidade.
Referência cultural de Curitiba no final dos anos 1950, o Cine Lido chegou a ter a maior tela de cinema do Sul do Brasil e a projetar os mais aclamados lançamentos da indústria. Fechado desde os anos 2000, o espaço ressurge na cena da capital paranaense como um empreendimento multiuso para shows e eventos.
Com cerca de 3 mil metros quadrados de área e acessibilidade total a todos os andares, a casa terá capacidade para até 2,5 mil pessoas. A abertura, prevista para julho deste ano, acompanha o movimento de revitalização da região central, liderado pela prefeitura, e o crescimento do mercado de entretenimento na cidade.
Com investimento de cerca de R$ 22 milhões, o novo Cine Lido é uma aposta dos empresários Malu Cornelsen e Patrik Cornelsen, também à frente da Planeta Brasil Entretenimento, e de Gian Zambon e Bruno Neves, que comandam a SevenX. A expertise do grupo em grandes espetáculos e festivais de música foi decisiva.
“Enxergamos o grande potencial do espaço e estamos fazendo dele algo capaz de receber todo tipo de produção e atração”, diz Patrik Cornelsen, da Planeta Brasil Entretenimento.
O projeto arquitetônico é assinado pelo arquiteto João Uchoa, responsável pela cenografia de iniciativas como Rock In Rio, The Town e Qualistage, e André Henning planejou a decoração e interiores. Com tecnologias, estrutura e equipamentos de ponta e parceria com as maiores empresas do ramo no mundo, a casa se coloca como referência nacional no entretenimento. A Heineken entra como cervejaria oficial e a Ticketmaster, como tiqueteira oficial.
A retomada do imóvel começou a ganhar forma no pós-pandemia, quando o setor de eventos buscava novas estruturas para a realização de festas e shows.“Estávamos em busca de um novo espaço para eventos na cidade”, diz Patrik Cornelsen, da Planeta Brasil Entretenimento.
Naquele momento, parte dos equipamentos culturais havia fechado ou perdido relevância após o período de restrições entre 2020 e 2021. Foi então que o prédio do Cine Lido apareceu como oportunidade.
“Chamou atenção o fato de ser um espaço grande, central e que já tinha histórico de isolamento acústico — algo raro e essencial para eventos”, diz Malu Cornelsen, da Planeta Brasil Entretenimento. “No início era só uma ideia. Hoje, entrar no espaço é emocionante. Vai ser ainda mais quando as portas abrirem e o público estiver ali dentro vivendo essa experiência.”
O projeto da casa coincide com a primeira configuração do cinema, com projeto de isolamento e tratamento acústico. A proposta permite reviver a essência cultural do imóvel com sustentabilidade e inovações em serviços e tecnologia.
Com soluções como o reaproveitamento de água pluvial, a geração de energia solar e a gestão de resíduos, o espaço alcança a neutralidade de carbono e se integra a uma estratégia de reuso adaptativo.
A compra de ingressos, estacionamento e itens de A&B poderá ser feita de maneira antecipada, formando uma base de dados de perfis e consumo, com uso de inteligência artificial e inúmeras possibilidades de interação com o público, que ainda conta com elevador e acessibilidade total.
Considerando as necessidades de diferentes tipos de eventos, a casa tem 18 metros de pé direito e possibilita a instalação de estruturas de grande porte, além de contar com toneladas de equipamentos de som e luz já dentro da casa, seis bares e camarote corporativo.
O projeto também se insere em um movimento mais amplo que tem reposicionado Curitiba na rota de grandes turnês internacionais. Nos últimos anos, a cidade passou a atrair artistas de diversas partes do mundo e eventos de grande porte, impulsionada por medidas como a redução do ISS (Imposto sobre Serviços) de 5% para 2% para eventos culturais, o que tornou a capital mais competitiva para produtores.
O resultado é uma agenda cada vez mais intensa e o crescimento do público: a frequência em shows musicais na cidade subiu nos últimos anos, refletindo o aquecimento do setor. Neste contexto, o Cine Lido nasce para oferecer uma experiência diferente do que Curitiba está acostumada, diz Bruno Neves, da SevenX.
“É um espaço que aproxima público e artista, com tecnologia e conforto pensados para que cada pessoa tenha a sensação de estar próxima do palco, independentemente de onde esteja”, diz Bruno Neves. “Além disso, o Cine Lido nasce como um espaço completo: ele é modular, comporta diferentes tipos de eventos, tem estrutura técnica de ponta e uma operação pronta, o que facilita tanto para o público quanto para quem produz.”
Com a nova proposta, o Cine Lido, localizado na Rua Desembargador Ermelino de Leão, no Centro de Curitiba, passa a integrar o projeto de revitalização da região central da capital. A iniciativa é conduzida pela prefeitura e busca estimular a ocupação qualificada, o turismo e a atividade econômica no entorno.
“A reforma do Cine Lido é um dos grandes exemplos de parceria entre setor público e iniciativa privada na revitalização do centro. Com essa iniciativa, os curitibanos ganham uma ótima opção de entretenimento e cultura na região central e a cidade ganha em dinamismo econômico, com geração de emprego e renda”, diz Eduardo Pimentel, prefeito de Curitiba.
Para Gian Zambon, o impacto do projeto vai além da transformação do espaço físico. “O Cine Lido traz transformação, impulsionamento econômico, traz cultura, contribuição social e melhoria na qualidade de vida de todo o seu entorno. Com a chegada desse equipamento, ganha o mercado local, a indústria do entretenimento e todos os curitibanos, com novas possibilidades de música, mais arte e mais cultura”, diz Gian Zambon, da SevenX.