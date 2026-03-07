Previsão do tempo para o fim de semana: frente fria pode se aproxima do Sul e Sudeste

Uma frente fria que avança pelo Brasil pela costa do Rio Grande do Sul deve provocar chuva forte, temporais isolados, rajadas de vento e queda de temperatura em várias regiões do país nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo, principalmente para áreas das regiões Sul e Sudeste.

O sistema está associado à formação de um ciclone extratropical entre o Sul e o Sudeste, influenciado por cavados em médios níveis da atmosfera e pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) no Norte e Nordeste. Esse cenário favorece instabilidades e chuvas intensas em grande parte do país.

De acordo com o Inmet, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão em alerta laranja (perigo) para:

Chuva entre 30 e 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia;

Ventos de 60 a 100 km/h;

Possibilidade de queda de granizo.

O Inmet também alerta para riscos de queda de árvores, alagamentos, danos em plantações e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

A faixa litorânea do Sul e parte do Sudeste também está sob alerta laranja, devido à intensificação dos ventos e à possibilidade de movimentação de dunas de areia sobre construções próximas à orla.

Já regiões do Norte, parte do Nordeste e áreas do Sudeste estão em alerta amarelo (perigo potencial), com previsão de:

Chuva entre 20 e 30 mm por hora , podendo chegar a 50 mm por dia;

Ventos de 40 a 60 km/h.

Previsão do tempo para o Brasil

Segundo a Climatempo, o final de semana deve ser marcado por pancadas de chuva e temporais isolados em diversas regiões do país.

Região Sul

A instabilidade deve provocar temporais em grande parte do Rio Grande do Sul, além do sul, leste e litoral de Santa Catarina e do litoral e extremo leste do Paraná. A previsão inclui raios, rajadas de vento entre 40 e 50 km/h e mar agitado.

Há risco de acumulados elevados de chuva no litoral médio, sul e sudeste do Rio Grande do Sul. Enquanto Paraná e parte de Santa Catarina devem manter temperaturas mais altas, os termômetros tendem a cair no Rio Grande do Sul e no sul catarinense.

Região Sudeste

No Sudeste, a previsão do tempo indica chuva moderada a forte ao longo do dia, principalmente em:

Interior e litoral de São Paulo;

Triângulo Mineiro e centro-sul de Minas Gerais;

Litoral do Rio de Janeiro.

Há alerta para temporais no interior, norte e litoral norte de São Paulo, Baixada Santista, serra fluminense e centro-sul de Minas Gerais, além de risco de acumulados elevados no norte e nordeste paulista e no Alto Paranaíba.

Região Centro-Oeste

No Centro-Oeste, a combinação de calor e umidade deve intensificar as pancadas de chuva.

Há previsão de chuvas fortes em grande parte de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, com risco de temporais em áreas do sul e oeste de Goiás, centro-leste de Mato Grosso e metade norte de Mato Grosso do Sul.

Região Nordeste

No Nordeste, a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) deve provocar pancadas de chuva principalmente na faixa litorânea norte.

As previsão do tempo indica que as precipitações podem ganhar intensidade ao longo do dia em áreas do Maranhão, Piauí e entre o litoral do Rio Grande do Norte e o norte da Bahia.

Região Norte

Na Região Norte, a umidade mantém pancadas de chuva desde cedo, com previsão de instabilidade mais intensa em Pará, Amazonas, Rondônia e Acre.

Há risco de temporais no Acre, no oeste e sudeste do Amazonas e em áreas do Pará e Amapá, enquanto o calor e a sensação de abafamento continuam predominando.