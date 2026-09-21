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Real Time: Marília, Sávio, Viana, Aécio e Aro empatam na disputa ao Senado em Minas

Petista aparece com 18%, enquanto Domingos Sávio e Carlos Viana têm 16% cada e Aécio Neves, 13%; margem de erro é de 2 pontos

Patrus Ananias e Marília Campos: candidatos do PT em Minas Gerais, de mãos dadas

Patrus Ananias e Marília Campos: candidatos do PT em Minas Gerais, de mãos dadas

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 09h57.

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A pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira, 21, mostra Marília Campos (PT) numericamente na frente na disputa pelo Senado em Minas Gerais, com 18% das intenções de voto.

Na sequência aparecem Domingos Sávio (PL) e Carlos Viana (PSD), com 16% cada, Aécio Neves (PSDB), com 13%, e Marcelo Aro (PP) registra 12%. 

A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o que deixa os nomes da parte de cima da tabela dentro da incerteza estatística. Assim, embora Marília esteja numericamente à frente, os números mostram uma disputa ainda aberta entre os principais candidatos.

Entre os demais nomes, Áurea Carolina (PSOL) aparece com 7%. Marco Antônio Superman (Novo) tem 4%, e Arcanjo Pimenta (MDB) e Carlin Moura (Avante) registram 1% cada. Outros candidatos somam 1%.

Brancos e nulos representam 5% dos entrevistados, enquanto 7% não souberam ou não responderam.

Duas vagas estarão em disputa para o Senado

Na eleição de outubro, os eleitores de Minas Gerais poderão escolher até dois candidatos ao Senado, já que duas vagas estarão em disputa.

A pesquisa apresentou um cenário de primeiro e segundo votos consolidados e reduzidos para 100%. Os entrevistados foram questionados sobre quem seria seu primeiro e seu segundo voto entre os nomes apresentados.

O cenário, portanto, considera conjuntamente as duas escolhas que cada eleitor pode fazer para o Senado.

Quem aparece entre os candidatos?

No cenário consolidado apresentado pela pesquisa, os percentuais são:

  • Marília Campos (PT): 18%;
  • Domingos Sávio (PL): 16%;
  • Carlos Viana (PSD): 16%;
  • Aécio Neves (PSDB): 13%;
  • Marcelo Aro (PP): 12%;
  • Áurea Carolina (PSOL): 7%;
  • Marco Antônio Superman (Novo): 4%;
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 1%;
  • Carlin Moura (Avante): 1%;
  • Outros: 1%;
  • Nulo/Branco: 5%;
  • Não sabe/não respondeu: 7%.

Marília aparece numericamente com o maior percentual, mas a diferença para Domingos Sávio e Carlos Viana é de apenas 2 pontos percentuais. Aécio Neves registra 13%, enquanto Marcelo Aro tem 12%, deixando também a faixa seguinte da disputa bastante próxima.

Como foi feita a pesquisa

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores de Minas Gerais entre os dias 16 e 19 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-07331/2026.

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