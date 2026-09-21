A menos de duas semanas, a corrida pelas duas vagas de São Paulo no Senado Federal apresenta um cenário acirrado de empate técnico.

Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 21, Guilherme Derrite (PP) soma 20% das intenções de voto no cenário consolidado. Ele é seguido por André do Prado (PL), com 18%, e Simone Tebet (PSB), que registra 17%, indicando um empate triplo na primeira posição.

Marina Silva (Rede) pontua com 14% no panorama geral, empatada com Tebet e Prado. Entre os demais nomes testados para o Congresso, Salles (Novo) tem 9%, seguido por Soninha Francine (Cidadania) com 3%. Guto Schiavetto (Missão) e Geraldo Rufino (Podemos) marcam 2% cada.

Os candidatos Petter Maahs (PCB), William Teixeira (Agir), Maíra de Souza (UP), Marcio Alves (UP), Ednelson Cesaretti (PCO), Dra. Eliana Ferreira (PSTU) e Weller Gonçalves (PSTU) somaram 2%. Votos em branco ou nulos representam 6%, enquanto os indecisos somam 7%.

Primeiro e segundo voto

Como os eleitores elegerão dois senadores por estado no pleito deste ano, a pesquisa considerou a primeira e a segunda opção do eleitorado. Na simulação de primeiro voto, Derrite registra 24%, seguido por Tebet com 18%, Prado com 16% e Marina com 15%. Votos nulos e brancos representam 5% nesta primeira escolha.

Já o cenário para a segunda vaga revela uma alteração nas prioridades. No segundo voto, André do Prado assume a dianteira com 20% das intenções. Derrite e Tebet ficam empatados com 16% cada, enquanto Marina Silva recua para 13% e Salles mantém 9%. A taxa de indecisos na segunda escolha é ligeiramente superior, atingindo 8%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 16 e 19 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo SP-07495/2026.