A pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira, 21, mostra Cleitinho Azevedo (Republicanos) com 35% das intenções de voto para o governo de Minas Gerais no primeiro turno estimulado.

Patrus Ananias (PT) aparece em seguida, com 19%, enquanto o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT), e o atual governador, Mateus Simões (PSD), registram 10% cada.

Flávio Roscoe (PL) aparece com 8%, Gabriel (MDB) tem 6%, Ben Mendes (Missão), 2%, e Indira Xavier (UP), 1%. Outros candidatos somam 1%.

Brancos e nulos representam 4% dos entrevistados, enquanto outros 4% não souberam ou não responderam.

No cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, os resultados são:

Nos votos válidos, que excluem brancos e nulos, Cleitinho tem 38%, seguido por Patrus, com 21%. Kalil e Mateus Simões aparecem com 11% cada, enquanto Flávio Roscoe registra 9% e Gabriel, 6%.

Ben Mendes tem 2%, Indira Xavier, 1%, e os demais candidatos somam 1%.

Intenção de voto espontânea

Quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Cleitinho aparece com 18% das intenções de voto. Patrus registra 8%, Kalil tem 5% e Mateus Simões, 3%.

Gabriel e Flávio Roscoe aparecem com 2% cada, enquanto outros nomes somam 3%.

A parcela de eleitores que não indicou um candidato chega a 50%. Outros 9% afirmam que votariam em branco ou nulo.

Seis cenários de segundo turno

A pesquisa também testou seis possíveis confrontos para uma segunda etapa da eleição.

No cenário entre Cleitinho e Kalil, o republicano aparece com 46%, contra 35% do pedetista. Nulos e brancos somam 12%, e 7% não souberam ou não responderam.

Entre Mateus Simões e Kalil, os resultados são de 39% e 34%, respectivamente. Nulos e brancos representam 13%, enquanto 14% não souberam ou não responderam.

No confronto entre Kalil e Patrus, os dois aparecem com 39% cada. Nulos e brancos somam 12%, e 10% não souberam ou não responderam.

Já entre Cleitinho e Mateus Simões, o senador registra 44%, contra 37% do governador. Nulos e brancos representam 11%, enquanto 8% não souberam ou não responderam.

No cenário entre Cleitinho e Patrus, os percentuais são de 43% e 42%, respectivamente. Nulos e brancos chegam a 9%, enquanto 6% não souberam ou não responderam.

Por fim, entre Mateus Simões e Patrus, o governador registra 37% e o petista, 35%. Nulos e brancos somam 12%, e 16% não souberam ou não responderam.

Votos válidos no segundo turno

Quando são considerados apenas os votos válidos, os cenários mudam proporcionalmente porque brancos e nulos são retirados da conta.

No confronto entre Cleitinho e Kalil, os percentuais são de 57% e 43%. Entre Mateus Simões e Kalil, são 53% e 47%.

No cenário entre Kalil e Patrus, os dois aparecem com 50% dos votos válidos cada.

Entre Cleitinho e Mateus Simões, os resultados são de 54% e 46%. Já no confronto entre Cleitinho e Patrus, são 51% e 49%.

Por fim, entre Mateus Simões e Patrus, os votos válidos ficam em 51% e 49%.

Rejeição

Na pergunta em que os entrevistados indicam em quais candidatos não votariam, Cleitinho Azevedo e Patrus Ananias aparecem com 45% de rejeição cada.

Alexandre Kalil registra 43%, Flávio Roscoe, 32%, e Mateus Simões, 31%. Na sequência aparecem Ben Mendes, com 29%, Gabriel, com 22%, e Indira Xavier, com 20%.

Professor Túlio Lopes tem 19%, Rafael Duda, 16%, e Henrique Áreas, 13%. Um por cento afirma que poderia votar em todos, enquanto 3% não souberam ou não responderam.

Aprovação do governador Mateus Simões

A pesquisa também mediu a avaliação do governo de Mateus Simões.

52% dos entrevistados aprovam o trabalho do governador, enquanto 44% desaprovam. Outros 4% não souberam ou não responderam.

Na avaliação qualitativa, 26% consideram o governo ótimo ou bom. A maior parcela, de 44%, classifica a administração como regular, enquanto 27% avaliam o trabalho como ruim ou péssimo. Outros 3% não souberam ou não responderam.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores de Minas Gerais entre os dias 16 e 19 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-07331/2026.