Você não veio ao mundo para se encaixar nele

Por Rogério Chér, sócio-fundador da Devello e da Winx

Existe um pouco de misfit dentro de todos nós. Aquela sensação de não nos encaixarmos bem com o mundo à nossa volta. E, em alguns de nós, não é um sentimento discreto, pequeno.

Misfit é difícil de traduzir: quando alguma coisa em nós não se enquadra inteiramente no mundo ao qual pertencemos. Não estou falando necessariamente de uma inadequação social evidente. Podemos ter amigos, família, trabalho, reconhecimento, dinheiro, carreira e uma vida razoavelmente organizada. Podemos, inclusive, parecer muito bem encaixados aos olhos dos outros.

Ainda assim, alguma coisa dentro de nós sussurra: eu não sou exatamente daqui, desse mundo ao meu redor.

Talvez sejamos o adulto que, quando criança, foi sensível demais em uma família que valorizava a dureza. O inquieto em uma escola que premiava a obediência. O criativo em uma empresa obcecada por processos. O introspectivo em um ambiente que confundia liderança com extroversão. O ambicioso em uma família que desconfiava da ambição. O diferente em algum lugar que me ensinou muito cedo que pertencer significava parecer com os demais.

Todos nós carregamos alguma experiência desse tipo.

O problema é que raramente interpretamos essa diferença como uma positiva singularidade. Sobretudo quando ainda jovens nós a interpretamos como defeito.

“Sou menos, pouco, insuficiente. Há alguma coisa errada comigo”.

É nesse momento que começa um dos trabalhos mais sofisticados do ego: construir uma versão de nós mesmos aparentemente mais adequada ao mundo.

Vamos aprendendo o que recebe aplauso, o que produz aceitação, o que gera reconhecimento. Percebemos quais características nossas devem aparecer e quais precisam ser escondidas. Desenvolvemos competências, comportamentos, personagens e estratégias de pertencimento.

Pouco a pouco, construímos uma identidade mais arrumadinha. E ela pode funcionar extraordinariamente bem. O problema é justamente esse.

Quando a personagem dá certo demais

Algumas das maiores crises de carreira que acompanhei não aconteceram com pessoas fracassadas. Aconteceram com pessoas bem-sucedidas.

Gente que chegou onde queria chegar e descobriu que não queria mais estar lá.

Executivos promovidos que deveriam estar comemorando e experimentavam um estranho vazio. Empreendedores que construíram negócios relevantes e começaram a se perguntar por que continuavam fazendo aquilo. Profissionais admirados que, secretamente, sentiam inveja de pessoas aparentemente menos bem-sucedidas, mas que pareciam mais vivas.

Existe uma pergunta particularmente desconfortável que pode surgir nesses momentos: E se eu tiver sido extraordinariamente competente em construir uma vida que não é inteiramente minha?

Essa pergunta dói. Mas algumas dores não chegam para nos destruir, mas sim para nos acordar.

Joseph Campbell dedicou boa parte de sua obra ao estudo dos mitos humanos e percebeu que histórias produzidas por povos muito diferentes repetiam uma estrutura semelhante. Existe alguém vivendo em seu mundo conhecido. Surge um chamado. O chamado inicialmente é recusado. Alguma ruptura obriga essa pessoa a atravessar um limiar. Ela entra no desconhecido, enfrenta provas, encontra aliados e adversários, confronta seus medos, desce simbolicamente à caverna, transforma-se e retorna diferente.

Campbell chamou essa estrutura de jornada do herói. Gosto de pensar que ela é muito mais do que uma estrutura narrativa. É uma extraordinária metáfora para a construção da vida.

O chamado raramente toca a campainha

Temos uma visão excessivamente romântica sobre propósito.

Imaginamos que propósito seja alguma espécie de revelação luminosa. Um belo dia acordamos, olhamos para o teto e finalmente entendemos por que estamos neste planeta.

Minha experiência me ensinou quase o contrário. O chamado frequentemente chega disfarçado de incômodo. Às vezes aparece como tédio. Outras vezes como inquietação. Pode surgir numa demissão, numa separação, numa frustração profissional, num conflito, num fracasso, numa perda ou simplesmente naquela pergunta aparentemente absurda que aparece justamente quando tudo parecia estar dando certo:

É só isso?

Crises são terríveis quando apenas doem. Mas tornam-se preciosas quando também ensinam. Não deveríamos desperdiçá-las.

Uma crise frequentemente rompe a narrativa que construímos sobre nós mesmos. Aquilo que parecia sólido deixa de ser. As respostas antigas param de responder. A identidade que nos trouxe até aqui começa a ficar pequena demais para quem estamos nos tornando.

É quando o chamado fica mais audível. E talvez seja exatamente por isso que tantas jornadas mitológicas começam com uma ruptura. Sem ruptura, continuaríamos confortavelmente em casa.

Faça daquilo que parte o seu coração o seu propósito

Há uma frase atribuída à neurocientista Jill Bolte Taylor que sempre me provoca: faça daquilo que parte o seu coração o seu propósito de vida.

Jill tornou-se mundialmente conhecida por sua extraordinária palestra no TED, My Stroke of Insight, na qual narra, como neurocientista, a experiência de observar o próprio cérebro durante um AVC.

Gosto particularmente da ideia de algo que “parte o coração” porque ela acrescenta uma dimensão essencial à busca por propósito.

Talvez não devamos procurar apenas aquilo que amamos fazer.

Talvez devamos investigar aquilo que não conseguimos suportar ver sem sentir vontade de fazer alguma coisa.

O que parte o seu coração?

Não estou falando necessariamente daquilo que o colapsa, destrói ou paralisa. Estou falando daquilo que o mobiliza. Da injustiça que você não consegue naturalizar. Do sofrimento que você não consegue ignorar. Do problema que continua incomodando quando todos os demais já mudaram de assunto. Da situação diante da qual alguma coisa dentro de você diz: isso não poderia continuar assim.

Há coisas que nos entristecem. Outras nos convocam. É diferente.

O que nos convoca produz movimento. Angústia, sim, mas uma angústia acompanhada de energia. Indignação acompanhada de desejo de agir. Incômodo acompanhado da sensação de que alguma coisa precisa ser feita.

Martin Luther King Jr. compreendia profundamente essa relação entre chamado e urgência.

No histórico discurso que fez na Marcha sobre Washington, em 1963, ele insistiu na ideia da “fierce urgency of now”, a feroz urgência do agora. Não era mais possível esperar por um momento conveniente para enfrentar a injustiça racial. Havia coisas cuja gravidade transformava o presente em convocação.

Talvez exista uma versão muito particular dessa urgência dentro de cada um de nós.

Alguma coisa que parte nosso coração e, justamente por isso, nos chama.

Propósito pode estar escondido também ali.

A caverna

Há um momento particularmente poderoso na jornada descrita por Campbell: a descida.

Todo herói precisa entrar em alguma caverna. Não gosto dessa metáfora apenas pela beleza poética. Gosto dela pela precisão psicológica.

Autoconhecimento exige descida. Existe uma parte de nós que apresentamos ao mundo com relativa facilidade. Nossos talentos reconhecidos, nossas competências, aquilo que aprendemos a dizer sobre nós mesmos.

Mas existe outra região. Ali estão nossas vergonhas, invejas, medos, ressentimentos, desejos, fragilidades, contradições e características que durante anos tentamos esconder. Nossa sombra.

Curiosamente, também escondemos luz. Há pessoas que passaram décadas escondendo sua sensibilidade porque aprenderam que ela significava fraqueza. Outras esconderam sua ambição para não parecerem arrogantes. Algumas diminuíram sua inteligência para pertencer. Outras sufocaram criatividade, intensidade, espiritualidade, curiosidade ou coragem porque, em algum momento, concluíram que aquela característica ameaçava sua aceitação.

Nem tudo o que enterramos é feio. Às vezes enterramos justamente o nosso ouro.

É por isso que uma pergunta poderosa de autoconhecimento não é apenas “quais são minhas qualidades?”. É também:

O que existe em mim que passei a vida tentando corrigir, diminuir ou esconder para conseguir pertencer?

Talvez exista alguma coisa importante ali.

A caixa do misfit

Imagino nosso misfit como uma pequena caixa que carregamos conosco. Durante boa parte da vida tentamos escondê-la.

Ela contém aquelas coisas que nos fizeram sentir diferentes. Nossas inadequações, estranhezas. Nossas marcas, feridas. Alguns desejos que não combinavam com aquilo que esperavam de nós.

Até que um dia temos coragem de abrir a caixa. E descobrimos algo surpreendente.

No meio daquilo que chamávamos de inadequação existem pistas sobre nossa singularidade.

Aquilo que me fez sofrer pode ter desenvolvido uma sensibilidade incomum. Aquilo que me fez sentir diferente pode ter produzido uma maneira particular de enxergar o mundo. Tudo o que me obrigou a sobreviver pode ter desenvolvido uma competência. Aquilo contra o que me rebelei talvez revele algo sobre os valores que não aceito negociar. O que sempre me fascinou, mesmo quando ninguém estava olhando, talvez diga alguma coisa sobre onde minha energia naturalmente quer morar. E aquilo que parte meu coração talvez revele onde essa singularidade deseja servir.

Começo, então, a enxergar propósito de outra maneira. Talvez ele esteja no encontro entre duas descobertas:

o que existe em mim que é profundamente singular e o que existe no mundo diante do qual eu não consigo permanecer indiferente.

A singularidade responde: o que há de meu para oferecer? O chamado responde: onde isso precisa ser colocado a serviço?

Quando essas duas coisas se encontram, alguma coisa poderosa acontece.

Propósito não é uma frase

Talvez tenhamos cometido um erro ao transformar propósito em exercício de redação.

“Meu propósito é…”

E passamos vinte minutos procurando uma frase suficientemente inspiradora para colocar depois dos dois pontos.

Propósito não é slogan. É direção. É o encontro entre aquilo que sou, aquilo que vivi, aquilo que consigo fazer e aquilo que decido colocar a serviço de alguma coisa que transcende meu próprio ego.

Por isso, propósito exige autoconhecimento, conhecer minha luz, mas também minha sombra, reconhecer meus talentos, mas também minhas feridas, investigar aquilo que me dá energia e aquilo que sistematicamente me esvazia, perceber quais situações despertam indignação em mim, quais problemas não consigo ignorar, quais pessoas admiro profundamente e até de quem sinto inveja.

Sim, inveja.

Às vezes invejamos não aquilo que queremos possuir, mas aquilo que ainda não tivemos coragem de viver. Nossa sombra deixa pistas. Nossa luz também. Nossas crises deixam pistas. Aquilo que parte nosso coração também.

Algumas perguntas para começar a descida

Se propósito fosse encontrado em testes, provavelmente já teríamos resolvido esse assunto.

Não resolvemos. Testes podem ajudar. Conversas ajudam, terapia ajuda, mentores ajudam, experiências ajudam, silêncio ajuda muito.

Mas há algumas perguntas que considero especialmente poderosas:

Onde, ao longo da minha vida, senti que não pertencia?

O que aprendi a esconder, diminuir ou modificar em mim para ser aceito?

Que característica minha, vista durante muito tempo como inadequação, pode conter uma potência que ainda não compreendi?

O que parte o meu coração?

Diante de que problema, sofrimento ou injustiça experimento a minha própria urgência do agora?

A serviço de quê minha singularidade poderia ser colocada?

Talvez propósito comece justamente aí. Descobrir quem sou é autoconhecimento, o que me convoca é chamado, minha singularidade a serviço desse chamado é propósito.

Você precisa sair da aldeia

Campbell sabia de outra coisa importante: ninguém realiza uma jornada permanecendo inteiramente protegido pelo mundo conhecido.

Em algum momento é preciso atravessar o limiar. Isso significa experimentar, mudar alguma coisa, ter uma conversa, recusar alguma expectativa, começar um projeto, encerrar outro. Escrever, criar, ensinar, empreender, servir. Testar uma hipótese sobre si mesmo no mundo real.

Autoconhecimento sem experiência pode virar apenas contemplação sofisticada. Não descobrimos integralmente quem somos olhando para dentro. Também precisamos observar quem nos tornamos quando encontramos o mundo.

O chamado precisa ganhar corpo. E existe risco nisso. Toda vida autêntica cobra algum preço de pertencimento.

Quando deixamos de organizar nossa existência exclusivamente para sermos aceitos, algumas pessoas talvez prefiram nossa versão anterior. Alguns ambientes deixarão de servir. Algumas relações precisarão ser renegociadas.

É o preço de sair da aldeia.

Construir a própria mitologia

Talvez seja isso que mais me fascine na jornada do herói.

O herói não retorna da caverna sendo outra pessoa. Ele retorna sendo mais profundamente quem sempre foi.

Sua transformação não consiste em inventar uma identidade nova. Consiste em abandonar camadas que já não precisa carregar.

E então aquilo que no início parecia inadequação ganha outro significado. O misfit não era necessariamente um erro. Era uma pista.

Talvez o pedaço de você que nunca conseguiu se encaixar perfeitamente fosse justamente o pedaço que não deveria se encaixar. Talvez sua diferença não estivesse pedindo correção. Estivesse pedindo compreensão. Talvez algumas das crises que você viveu tenham sido chamados que você ainda não conseguiu escutar. Talvez aquilo que parte o seu coração esteja tentando lhe dizer alguma coisa.

E talvez propósito não seja encontrar um lugar no mundo onde finalmente consigamos caber perfeitamente. Talvez seja descobrir aquilo que existe de singular em nós, perceber aquilo diante do qual nosso coração não consegue permanecer indiferente e colocar uma coisa a serviço da outra.

Campbell nos mostrou que as grandes civilizações construíram mitologias para explicar a aventura humana. Cada um de nós precisa construir a sua.

Precisamos reconhecer nossa aldeia, escutar nosso chamado, atravessar nossos limiares, encontrar nossos mestres, enfrentar nossos monstros, descer às nossas cavernas e voltar delas carregando alguma coisa que possa ser oferecida ao mundo.

No fim, uma carreira pode ser apenas uma sucessão de cargos. Ou pode se tornar uma jornada. Uma vida pode ser apenas uma sequência de acontecimentos. Ou pode se transformar em mitologia.

E talvez a nossa mitologia pessoal comece exatamente naquele lugar onde, um dia, olhamos ao redor e pensamos: acho que eu não pertenço aqui.

Talvez você não pertença mesmo. Talvez nunca tenha pertencido. Afinal, você não veio ao mundo para se encaixar nele.

Veio para descobrir aquilo que só você poderia trazer para ele.