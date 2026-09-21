Pesquisa Real Time: Lula e Flávio Bolsonaro empatam no 1º e 2º turno no 2º maior colégio eleitoral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 39% das intenções de voto entre os eleitores de Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral brasileiro, no primeiro turno estimulado da pesquisa Real Big Time. Flávio Bolsonaro (PL) registra 35%.

Apesar de estar à frente no primeiro turno, em um cenário de segundo turno entre os dois candidatos, o bolsonarista registra 46% das intenções de voto, numericamente superior aos 45% do petista. No entanto, como a pesquisa tem margem de erro de mais ou menos 2 pontos percentuais, essa conformação é um empate técnico.

No último ciclo eleitoral para a Presidência, em 2022, Minas Gerais foi o único estado do Sudeste onde Lula venceu o ex-presidente Jair Bolsonaro, por 50,20% contra 49,80% de seu adversário. No estado vizinho -- e maior colégio eleitoral brasileiro -- de São Paulo, Bolsonaro teve 55,24% dos votos válidos.

Além dos dois candidatos com maior intenção de voto, o escritor Augusto Cury (Avante) tem 8%, Romeu Zema (Novo), 7%, Renan Santos (Missão), 4%, e Ronaldo Caiado (PSD), 2%. Outros candidatos somam 1%, enquanto 2% afirmam votar em branco ou nulo e 2% não souberam ou não responderam.

Lula tem 32% na pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Lula registra 32% e Flávio Bolsonaro, 28%.

Romeu Zema aparece com 5%, escritor Augusto Cury, com 4%, Renan Santos, com 3%, e Ronaldo Caiado, com 1%. Outros nomes somam 2%.

6% afirmam votar em branco ou nulo e 19% não souberam ou não responderam.

Intenções de voto por gênero, idade e renda

No primeiro turno estimulado, entre os homens, Flávio Bolsonaro registra 40% e Lula, 35%. Entre as mulheres, Lula aparece com 43% e Flávio, com 30%.

Já no recorte por idade, a faixa dos eleitores de 16 a 34 anos é a única em que Flávio supera numericamente Lula, com 35%, contra 34% do presidente. Na faixa de 35 a 59 anos, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem com 38% cada. Já entre os eleitores com 60 anos ou mais, Lula registra 45% e Flávio Bolsonaro, 30%.

Por renda, em famílias que recebem até dois salários mínimos, Lula registra 48% e Flávio Bolsonaro, 26%. Na faixa de dois a cinco salários mínimos, Flávio aparece com 38% e Lula, 35%. Entre os que recebem mais de cinco salários mínimos, Flávio tem 48%, contra 24% de Lula.

Como fica o segundo turno entre Lula e Flávio?

Em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, Flávio aparece com 46% e Lula, com 45%.

Como a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o resultado configura empate técnico. 5% dos entrevistados afirmam votar em branco ou nulo e 4% não souberam ou não responderam.

Rejeição e aprovação dos candidatos

Na pesquisa de rejeição, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem com 50% cada. Renan Santos registra 40%, Zema, 36%, Ronaldo Caiado, 34%, e Escritor Augusto Cury, 31%.

Rui Costa Pimenta (PCO) tem 28%; Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB), 25% cada; Samara (UP) e Edmilson Costa (PCB), 23% cada; e Hertz Dias (PSTU), 22%. 1% afirma que poderia votar em todos e 1% não soube ou não respondeu.

O trabalho do presidente Lula é aprovado por 47% dos entrevistados, enquanto 52% desaprovam e 1% não soube ou não respondeu. Na avaliação do governo, 31% consideram a administração ótima ou boa, 24% classificam como regular e 44% como ruim ou péssima. Outros 1% não souberam ou não responderam.

Como foi feita a pesquisa?

A pesquisa Real Big Time ouviu 2.000 eleitores de Minas Gerais entre os dias 16 e 19 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no BR-01531/2026.