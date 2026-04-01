Marília, Viana e Sávio lideram cenário para Senado de Minas, diz AtlasIntel

Com duas vagas em disputa para o Senado por Minas Gerais, Marília Campos (PT), Carlos Viana (Podemos) e Domingos Sávio (PL) lideram o cenário eleitoral, segundo pesquisa da AtlasIntel. Marília aparece com 20%, seguida por Viana, com 18,1%, e Sávio, com 16,2% no consolidado de 1º e 2º votos.

Na sequência, surgem Alexandre Kalil (PDT), com 12,5%, Marcelo Aro (PP), com 8,5%, e Áurea Carolina (PSOL), com 7,7%. Aécio Neves (PSDB) registra 2,6%, enquanto Maria Lúcia Cardoso (MDB) tem 0,7%. Brancos e nulos somam 9,8%, e 3,8% se declaram indecisos.

Considerando a dinâmica de dois votos por eleitor, o cenário indica disputa fragmentada, com três nomes competitivos concentrados entre 16% e 20%, o que mantém indefinida a ocupação das duas vagas.

Quando o recorte considera apenas o primeiro voto, Marília Campos amplia a vantagem e chega a 27,8%, seguida de perto por Carlos Viana, com 25,8%. Domingos Sávio aparece com 12%, enquanto Marcelo Aro marca 9,8% e Alexandre Kalil, 7,7%.

Já no segundo voto, o quadro se reorganiza e favorece Domingos Sávio, que lidera com 20,4%. Alexandre Kalil aparece com 17,2%, seguido por Marília Campos, com 12,3%, e Carlos Viana, com 10,5%. Brancos e nulos atingem 15,2%, indicando maior dispersão nesse tipo de escolha.

Entrada de Alexandre Silveira reorganiza disputa

Em um segundo cenário, com a inclusão de Alexandre Silveira (PSD), o equilíbrio entre os principais candidatos se mantém, mas com leve reconfiguração das posições.

Marília Campos lidera com 20,6%, seguida por Carlos Viana, com 18%, e Domingos Sávio, com 15,6%. Silveira surge com 12,6%, à frente de Marcelo Aro (9,4%) e Áurea Carolina (8,1%).

No primeiro voto, Carlos Viana assume a liderança com 25,6%, em empate numérico com Marília Campos, que registra 25,2%, dentro da margem de erro. Domingos Sávio mantém 12%, enquanto Marcelo Aro (10,6%) e Alexandre Silveira (9,9%) aparecem na sequência.

No segundo voto, Domingos Sávio lidera com 19,2%, seguido por Marília Campos (16,1%) e Alexandre Silveira (15,3%), reforçando o padrão de maior pulverização e indicando que a segunda vaga tende a ser definida por transferências e voto útil ao longo da campanha.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 2.195 eleitores entre 25 e 30 de março, por meio de recrutamento digital aleatório, método conhecido como Atlas RDR. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%, com registro no TSE sob os protocolos MG-01664/2026 e BR-05686/2026.

Cenários de Minas Gerais da Pesquisa AtlasIntel (Abril de 2026)

Cenário 1

Marília Campos (PT): 20%

Carlos Viana (Podemos): 18,1%

Domingos Sávio (PL): 16,2%

Alexandre Kalil (PDT): 12,5%

Marcelo Aro (PP): 8,5%

Áurea Carolina (PSOL): 7,7%

Aécio Neves (PSDB): 2,6%

Maria Lúcia Cardoso (MDB): 0,7%

Voto branco/nulo: 9,8%

Não sei: 3,8%

Cenário 1 - 1º voto

Marília Campos (PT): 27,8%

Carlos Viana (Podemos): 25,8%

Domingos Sávio (PL): 12%

Marcelo Aro (PP): 9,8%

Alexandre Kalil (PDT): 7,7%

Áurea Carolina (PSOL): 6,7%

Aécio Neves (PSDB): 2,5%

Maria Lúcia Cardoso (MDB): 0,1%

Voto branco/nulo: 4,4%

Não sei: 3,1%

Cenário 1 - 2º voto

Domingos Sávio (PL): 20,4%

Alexandre Kalil (PDT): 17,2%

Marília Campos (PT): 12,3%

Carlos Viana (Podemos): 10,5%

Áurea Carolina (PSOL): 8,6%

Marcelo Aro (PP): 7,3%

Aécio Neves (PSDB): 2,7%

Maria Lúcia Cardoso (MDB): 1,2%

Voto branco/nulo: 15,2%

Não sei: 4,6%

Cenário 2

Marília Campos (PT): 20,6%

Carlos Viana (Podemos): 18%

Domingos Sávio (PL): 15,6%

Alexandre Silveira (PSD): 12,6%

Marcelo Aro (PP): 9,4%

Áurea Carolina (PSOL): 8,1%

Aécio Neves (PSDB): 2,9%

Maria Lúcia Cardoso (MDB): 0,7%

Voto branco/nulo: 7,8%

Não sei: 4,3%

Cenário 2 - 1º voto

Carlos Viana (Podemos): 25,6%

Marília Campos (PT): 25,2%

Domingos Sávio (PL): 12%

Marcelo Aro (PP): 10,6%

Alexandre Silveira (PSD): 9,9%

Áurea Carolina (PSOL): 7%

Aécio Neves (PSDB): 1,9%

Maria Lúcia Cardoso (MDB): 0,1%

Voto branco/nulo: 4,2%

Não sei: 3,5%

Cenário 2 - 2º voto