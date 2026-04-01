Marília, Viana e Sávio lideram cenário para Senado de Minas, diz AtlasIntel

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 1 de abril de 2026 às 11h13.
Com duas vagas em disputa para o Senado por Minas Gerais, Marília Campos (PT), Carlos Viana (Podemos) e Domingos Sávio (PL) lideram o cenário eleitoral, segundo pesquisa da AtlasIntel. Marília aparece com 20%, seguida por Viana, com 18,1%, e Sávio, com 16,2% no consolidado de 1º e 2º votos.
Na sequência, surgem Alexandre Kalil (PDT), com 12,5%, Marcelo Aro (PP), com 8,5%, e Áurea Carolina (PSOL), com 7,7%. Aécio Neves (PSDB) registra 2,6%, enquanto Maria Lúcia Cardoso (MDB) tem 0,7%. Brancos e nulos somam 9,8%, e 3,8% se declaram indecisos.
Considerando a dinâmica de dois votos por eleitor, o cenário indica disputa fragmentada, com três nomes competitivos concentrados entre 16% e 20%, o que mantém indefinida a ocupação das duas vagas.
Quando o recorte considera apenas o primeiro voto, Marília Campos amplia a vantagem e chega a 27,8%, seguida de perto por Carlos Viana, com 25,8%. Domingos Sávio aparece com 12%, enquanto Marcelo Aro marca 9,8% e Alexandre Kalil, 7,7%.
Já no segundo voto, o quadro se reorganiza e favorece Domingos Sávio, que lidera com 20,4%. Alexandre Kalil aparece com 17,2%, seguido por Marília Campos, com 12,3%, e Carlos Viana, com 10,5%. Brancos e nulos atingem 15,2%, indicando maior dispersão nesse tipo de escolha.
Em um segundo cenário, com a inclusão de Alexandre Silveira (PSD), o equilíbrio entre os principais candidatos se mantém, mas com leve reconfiguração das posições.
Marília Campos lidera com 20,6%, seguida por Carlos Viana, com 18%, e Domingos Sávio, com 15,6%. Silveira surge com 12,6%, à frente de Marcelo Aro (9,4%) e Áurea Carolina (8,1%).
No primeiro voto, Carlos Viana assume a liderança com 25,6%, em empate numérico com Marília Campos, que registra 25,2%, dentro da margem de erro. Domingos Sávio mantém 12%, enquanto Marcelo Aro (10,6%) e Alexandre Silveira (9,9%) aparecem na sequência.
No segundo voto, Domingos Sávio lidera com 19,2%, seguido por Marília Campos (16,1%) e Alexandre Silveira (15,3%), reforçando o padrão de maior pulverização e indicando que a segunda vaga tende a ser definida por transferências e voto útil ao longo da campanha.
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 2.195 eleitores entre 25 e 30 de março, por meio de recrutamento digital aleatório, método conhecido como Atlas RDR. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%, com registro no TSE sob os protocolos MG-01664/2026 e BR-05686/2026.
Cenário 1
Cenário 1 - 1º voto
Cenário 1 - 2º voto
Cenário 2
Cenário 2 - 1º voto
Cenário 2 - 2º voto